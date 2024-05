L'Iliad Box migliore come non mai: sfrutta la PROMO LAMPO e naviga come una scheggia

Da ormai qualche anno, Iliad ha fatto il suo ingresso anche nel mercato della rete fissa. Con un’offerta che include la miglior fibra d’Italia a costi super competitivi. Se ancora non lo hai fatto, verifica subito la tua copertura e procedi con la sottoscrizione del contratto. Riceverai comodamente a casa l’Iliad Box, il router di ultima generazione dell’azienda francese che è davvero migliorato e ora offre prestazioni senza precedenti. Sarai certo di avere il top della velocità sia in download che in upload, con un ping bassissimo. Ecco tutti i vantaggi a tua disposizione, devi sfruttare subito l’ultima promo lampo.

Iliad Box: il router più efficiente è migliorato ancora

A soli 19,99€ al mese invece che 24,99€, oggi hai modo di sfruttare la nuova offerta dedicata alla fibra di Iliad. Così da avere a disposizione il massimo della velocità disponibile, se hai già una promo mobile da 9,99 euro attiva. C’è un costo di attivazione una tantum da 39,99€, che ti darà modo di ricevere a casa il nuovo Iliad Box. Router di ultima generazione che è stato reso ancora migliore e fornisce prestazioni senza precedenti.

Con la versione 4.8.9.1 da poco rilasciata, infatti, sono state introdotte molte novità. Dapprima per l’Iliad Box WiFi 7 e poi anche per i router meno recenti. Come si può leggere nel changelog ufficiale, da oggi avrai modo di attivare il firewall sulle delegazioni per filtrare il traffico IPv6 sconosciuto, di ottenere una miglior stabilità della rete wireless e di godere della feature Eco-WiFi che adatta le prestazioni in base ai dispositivi collegati.

E non è finita qui, perché c’è anche l’innovativa modalità Total Sleep che riduce i consumi del 95% quando non stai utilizzando il WiFi. Oltre a chicche extra come i fix degli errori nell’interfaccia web di Iliad Box OS e l’aggiornamento della funzione DFS. Tutto questo può essere tuo alla cifra promozionale di 19,99€, ti basta verificare la copertura e procedere con la sottoscrizione del contratto.