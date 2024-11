L'importanza della formazione tech e le nuove opportunità Develhope

In ambito IT, la mancanza di talenti qualificati è un tema ricorrente, soprattutto in settori chiave come il cloud computing, l’intelligenza artificiale e la sicurezza informatica. Le imprese moderne, infatti, devono affrontare sfide sempre più complesse, e la richiesta di sviluppatori software e professionisti della sicurezza è in forte aumento.

In questo contesto, emerge la necessità di programmi formativi efficaci, capaci di colmare il divario tra le competenze richieste e quelle disponibili.

Develhope si occupa di preparare professionisti pronti per il mondo del lavoro, offre una vasta gamma di corsi online, pensati per chi desidera specializzarsi in ambiti come lo sviluppo software, l’analisi dati e il digital marketing.

La nuova opportunità formativa Develhope, con il 10% di sconto

Novembre è il mese degli sconti e a breve sarà la volta del Black Friday. Se state cercando un’offerta che vi aiuti a cambiare davvero il vostro futuro, l’avete trovata.

A tutti i partecipanti alle classi che partiranno da adesso alla fine del 2024, Develhope riserva uno sconto del 10% sul costo del corso.

Scorrendo la pagina, è possibile verificare la lista dei corsi che Develhope propone e scegliere quello più adatto alle proprie esigenze (ne parliamo più avanti).

Lo sconto sul corso può essere direttamente richiesto al team di Develhope durante la chiamata conoscitiva.

Un approccio innovativo per acquisire le competenze più utili nel mondo del lavoro

Develhope non si limita a fornire contenuti teorici, ma punta a un metodo formativo pratico, che integra le conoscenze tecniche con lo sviluppo di soft skills, fondamentali per affrontare il mondo del lavoro. Tra gli elementi distintivi dell’offerta formativa troviamo:

1. Metodologia Flipped Classroom: Questo approccio permette agli studenti di studiare in autonomia i contenuti teorici, mentre le sessioni di gruppo sono dedicate all’applicazione pratica. Ogni corso è strutturato per essere flessibile e adattabile alle esigenze di chi lavora o studia a tempo pieno.

2. Metodologia Agile: Utilizzata nelle migliori aziende tech a livello globale, è applicata ai progetti di gruppo. Gli studenti lavorano in team su casi reali, sviluppando soluzioni pratiche e imparando a collaborare in modo efficace.

3. Formazione sulle soft skills: Oltre alle competenze tecniche, come accennato in precedenza, Develhope investe nello sviluppo delle abilità trasversali, come la gestione del tempo, il problem solving e la collaborazione. Attraverso un programma dedicato di Human Development, i partecipanti sono affiancati da un coach professionista che li aiuta a valorizzare queste competenze, fondamentali per costruire una carriera solida.

Corsi su misura per un successo assicurato nell’IT

L’offerta formativa di Develhope è progettata per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, con corsi specifici che coprono quattro aree principali:

Corso Durata Inizio Ore Descrizione Back-End Developer Full-Time 2 dic 2024 700 Gestione completa delle applicazioni web: server, logica, architettura, API e database. Full-Stack Web Developer Full-Time 2 dic 2024 700 Operatività su siti e applicazioni web lato interfaccia utente e server. Front-End Web Developer Part-Time 6 gen 2025 180 Creazione di siti web funzionali, rapidi e dal design ottimizzato. Digital Marketing/AI Specialist Part-Time 25 nov 2024 100 Impostazione, esecuzione e ottimizzazione di una strategia completa di marketing digitale. Data & AI Analyst Part-Time 2 dic 2024 180 Utilizzo ottimale di dati e IA per un ruolo chiave nella trasformazione digitale. UX/UI Designer Part-Time 25 nov 2024 100 Sviluppo di strategie di design user & data-driven, strutturazione di siti e app, soluzioni grafiche.

Ogni corso è supportato da un tutor dedicato, che segue gli studenti passo dopo passo, garantendo un supporto continuo durante l’intero percorso di apprendimento. Al termine dei corsi, i partecipanti possono contare su un solido bagaglio di conoscenze tecniche e pratiche.

Opportunità di carriera presso le aziende partner

Develhope si distingue anche per l’attenzione posta sull’inserimento lavorativo degli studenti.

Oltre ai moduli tecnici, i percorsi di studio comprendono simulazioni di colloqui, con la preparazione di curriculum e profili LinkedIn. A supporto c’è un Career Advisor dedicato.

La scuola collabora con oltre 250 aziende partner, offrendo agli studenti opportunità concrete di colloqui e assunzioni. Questa rete rappresenta un punto di forza essenziale, permettendo a chi completa i corsi di accedere rapidamente a offerte di lavoro in linea con le proprie competenze.

Un impegno per la formazione accessibile

Uno degli aspetti che rende Develhope unica è l’impegno per rendere la formazione accessibile a tutti. Oltre a proporre costi competitivi, i piani di finanziamento flessibili permettono di iniziare a pagare il corso dopo due anni, una volta trovato lavoro.

A ciò si aggiungono borse di studio che possono coprire fino al 100% del costo del corso, rendendo l’accesso alla formazione ancora più inclusivo.

Inoltre, Develhope garantisce un rimborso nel caso in cui lo studente non riesca a trovare un impiego entro un certo periodo dal completamento del percorso formativo.

Conclusioni

Develhope si propone come una risposta concreta alla crescente domanda di professionisti tech, offrendo un’esperienza formativa completa e innovativa.

Sino a fine 2024, tutti gli interessati possono richiedere lo sconto del 10% su uno dei corsi in programma: è sufficiente fare presente l’adesione all’iniziativa promozionale durante la chiamata conoscitiva con il personale di Develhope.

Grazie all’integrazione di competenze tecniche, soft skills e un forte supporto per iniziare una carriera nel mondo IT, chiunque decida di intraprendere uno dei percorsi offerti può contare su una preparazione solida e orientata al futuro.

