Next.js, incredibile falla di sicurezza permette di eludere tutti i controlli

Next.js è un framework popolare, con oltre 9 milioni di download settimanali su npm, utilizzato da aziende di rilievo come TikTok, Twitch, Hulu, Netflix, Uber e Nike per sviluppare le loro applicazioni Web. Una delle caratteristiche principali di Next.js è l’integrazione di middleware per gestire autenticazione, autorizzazione, logging, gestione degli errori, reindirizzamenti, blocchi geografici e limitazione del traffico.

I middleware sono eseguiti in Next.js prima che una richiesta raggiunga il sistema di routing dell’applicazione, assicurando che siano applicati tutti i controlli di sicurezza fondamentali. Tuttavia, per evitare loop infiniti nei middleware, Next.js utilizza un header specifico, x-middleware-subrequest , che determina se una richiesta deve attraversare o meno la catena di middleware.

La notizia agghiacciante è che la vulnerabilità critica CVE-2025-29927 era presente da anni in Next.js, consentendo agli aggressori remoti di aggirare i controlli di autorizzazione e inviare richieste direttamente ai percorsi di destinazione senza passare attraverso le verifiche di sicurezza previste.

Il grave problema: bypass delle verifiche di autorizzazione in Next.js

La vulnerabilità CVE-2025-29927 risiede nel modo in cui Next.js gestisce l’header x-middleware-subrequest . La funzione runMiddleware , incaricata di elaborare le richieste in ingresso, se rileva la presenza dell’header con un valore specifico, ignora completamente l’esecuzione dei middleware e inoltra la richiesta direttamente alla destinazione finale.

I ricercatori Allam Rachid e Allam Yasser hanno pubblicato un’analisi tecnica dettagliata, spiegando che l’header e il suo valore agiscono come una chiave universale che permette di bypassare le regole di sicurezza. Un attaccante, quindi, può semplicemente inviare una richiesta HTTP contenente l’header con il valore corretto per eludere i controlli di autorizzazione e accedere a risorse riservate senza restrizioni.

La lacuna di sicurezza è quindi non soltanto davvero severa (e scaturisce da una svista davvero colossale!…), ma i dettagli tecnici dell’exploit sono ormai di dominio pubblico. Gli sviluppatori sono quindi invitati ad aggiornare immediatamente alle versioni più recenti.

Versioni affette e risoluzione del problema

Il problema riguarda tutte le versioni di Next.js precedenti alle release 15.2.3, 14.2.25, 13.5.9 e 12.3.5. Gli sviluppatori sono quindi invitati ad aggiornare immediatamente alle versioni più recenti.

Secondo il bollettino di sicurezza di Next.js, CVE-2025-29927 colpisce esclusivamente le installazioni self-hosted che utilizzano next start con output: standalone . Le applicazioni Next.js ospitate su Vercel e Netlify, o distribuite come static export, non sono interessate.

Risultano inoltre particolarmente a rischio gli ambienti in cui i middleware sono impiegati per controlli di autorizzazione o sicurezza senza ulteriori validazioni successive nel ciclo di richiesta.

Se l’aggiornamento immediato all’ultima versione di Next.js non fosse possibile, è caldamente consigliato bloccare le richieste esterne che contengono l’header x-middleware-subrequest . Inoltre, è essenziale implementare controlli di sicurezza aggiuntivi lato server per verificare correttamente le autorizzazioni.

La reazione della comunità

La scoperta della vulnerabilità in questione ha sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza dell’ecosistema JavaScript.

Alcuni sviluppatori hanno criticato duramente la gestione della sicurezza da parte di Next.js, con commenti del tipo: “come si può trascurare una vulnerabilità simile? Basta controllare se l’header esiste e ignorare il middleware“. Altri hanno evidenziato come il successo e l’hype attorno a Vercel stiano mettendo in secondo piano la sicurezza effettiva del framework.

In ogni caso, l’incidente evidenzia l’importanza di una gestione attenta dei meccanismi di sicurezza e la necessità di una verifica continua delle configurazioni adottate.

La sicurezza delle applicazioni Web non dovrebbe mai dipendere da un solo strato di protezione: controlli multipli, aggiornamenti tempestivi e una maggiore consapevolezza sulle potenziali falle sono essenziali per prevenire attacchi.