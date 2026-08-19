LineageOS arriva finalmente sui Galaxy S22: nuova vita per tre modelli

La serie Samsung Galaxy S22 può continuare a ricevere aggiornamenti oltre il ciclo ufficiale del produttore grazie alle build nightly di LineageOS 23, basato su Android 16.

Il supporto riguarda Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra, ma l’installazione richiede attenzione: varianti hardware, mercato di provenienza e possibilità di sbloccare il bootloader determinano la compatibilità effettiva.

LineageOS 23 arriva sulla serie Galaxy S22

Presentati nel 2022, i tre smartphone hanno ricevuto quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo di Google. Android 16, distribuito insieme a One UI 8, rappresenta l’ultima versione principale prevista dal ciclo software originario della famiglia.

LineageOS 23 offre quindi un’alternativa concreta per chi vuole utilizzare il telefono ancora a lungo. La ROM nasce dal codice AOSP e propone un’interfaccia più vicina ad Android puro, con meno personalizzazioni proprietarie e la possibilità di scegliere se installare o meno i servizi Google. Per Android 16, il progetto indica MindTheGapps come pacchetto compatibile con i dispositivi ARM64.

Il passaggio non avviene tramite un normale aggiornamento OTA. In genere è necessario sbloccare il bootloader, installare la recovery e utilizzare la build specifica per il modello corretto. La procedura può cancellare tutti i dati presenti sullo smartphone, rendendo indispensabile un backup completo di foto, documenti, autenticazioni e applicazioni.

La variante hardware è decisiva

La compatibilità non è automatica per tutti i Galaxy S22 commercializzati nel mondo. Samsung ha distribuito la serie con Exynos 2200 in alcuni mercati e con Snapdragon 8 Gen 1 in altri, associando codici modello differenti alle diverse configurazioni. Per i dispositivi europei, ad esempio, il Galaxy S22 è identificato dal codice SM-S901B/DS.

Prima di procedere occorre quindi verificare numero modello, area geografica e possibilità di sblocco del bootloader. Una ROM destinata a una variante diversa non può essere trattata come un firmware universale. Anche modem, fotocamere, sensori, GPU e sistema audio dipendono da librerie e firmware proprietari, perciò alcune funzioni potrebbero non offrire la stessa integrazione garantita da One UI.

One UI 8 rimane la scelta più completa per chi utilizza i servizi Samsung, le applicazioni proprietarie e le funzioni Galaxy AI. LineageOS privilegia invece il controllo sul sistema, riduce le applicazioni preinstallate e può prolungare la vita del dispositivo con una base Android più recente. Le build nightly ricevono aggiornamenti frequenti, ma non devono essere confuse con versioni definitive prive di problemi.

L’Updater integrato semplifica l’installazione delle nuove build, mentre l’aggiornamento manuale tramite ADB resta possibile per gli utenti più esperti. Chi desidera i servizi Google deve installare il pacchetto corretto insieme alla ROM: farlo dopo il primo avvio può richiedere un nuovo ripristino ai dati di fabbrica.

LineageOS 23 non trasforma il Galaxy S22 in uno smartphone più recente, ma separa la durata fisica dell’hardware da quella del supporto ufficiale Samsung. Per chi accetta qualche compromesso, rappresenta un modo per mantenere attivo un dispositivo ancora potente.