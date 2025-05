LinkedIn rivoluziona la ricerca di lavoro con l'AI generativa

La tecnologia sta trasformando il panorama della ricerca lavoro, e LinkedIn si posiziona al centro di questa rivoluzione con l’introduzione della sua nuova AI generativa. La piattaforma professionale ha recentemente lanciato uno strumento innovativo basato sull’intelligenza artificiale generativa, progettato per eliminare le difficoltà che il 63% dei candidati britannici affronta durante la ricerca di opportunità lavorative.

Grazie a questa funzionalità, gli utenti possono ora esprimere le proprie aspirazioni utilizzando un linguaggio naturale, superando i tradizionali filtri rigidi. Ad esempio, frasi come “Voglio usare le mie competenze di marketing per aiutare a curare il cancro” vengono elaborate dall’AI per proporre posizioni pertinenti. Questo approccio è particolarmente significativo considerando che il 55% dei ruoli emergenti nel Regno Unito non esisteva nemmeno 25 anni fa.

Un ecosistema di strumenti AI per i candidati

LinkedIn non si è fermata alla sola ricerca intelligente. Per affrontare le complessità del mercato del lavoro moderno, la piattaforma ha introdotto una serie di strumenti complementari:

Job Match : analizza la corrispondenza tra le qualifiche del candidato e i requisiti dell’annuncio.

: analizza la corrispondenza tra le qualifiche del candidato e i requisiti dell’annuncio. Hiring Insights : offre trasparenza sul processo di selezione, fornendo dati utili per comprendere meglio il mercato.

: offre trasparenza sul processo di selezione, fornendo dati utili per comprendere meglio il mercato. AI Interview Coaching : disponibile per gli utenti Premium, aiuta nella preparazione ai colloqui con simulazioni basate su intelligenza artificiale.

: disponibile per gli utenti Premium, aiuta nella preparazione ai colloqui con simulazioni basate su intelligenza artificiale. My Career Journey: crea una timeline interattiva per pianificare e monitorare lo sviluppo professionale.

Queste innovazioni arrivano in un momento in cui il 60% dei professionisti britannici desidera cambiare settore, ma il 45% non sa come utilizzare l’intelligenza artificiale per facilitare la propria ricerca lavoro. LinkedIn si propone quindi come un alleato strategico per guidare i candidati attraverso un panorama professionale in continua evoluzione.

Disponibilità e prospettive future

Attualmente, questa tecnologia avanzata è in fase di implementazione nel Regno Unito e sarà disponibile per tutti gli utenti entro la fine della settimana. Con oltre un miliardo di membri nella sua community globale, LinkedIn conferma il proprio impegno nel connettere competenze e opportunità. L’obiettivo della piattaforma è ridefinire il concetto di ricerca lavoro, ponendo al centro le aspirazioni personali e le competenze trasferibili.

Questa iniziativa rappresenta un passo avanti significativo nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per affrontare le sfide del mercato del lavoro. Con un focus su innovazione e personalizzazione, LinkedIn continua a spingere i confini della tecnologia per creare un futuro in cui le opportunità lavorative siano accessibili e rilevanti per tutti.