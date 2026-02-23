Linus Torvalds: ci sarà una persona più giovane a gestire il kernel Linux

La pubblicazione della prima versione release candidate di Linux 7.0 segna una tappa simbolica nello sviluppo del kernel, un progetto nato nel 1991 e oggi al centro di una vasta infrastruttura software che alimenta server, cloud, dispositivi mobili e sistemi embedded. La numerazione delle versioni, nel caso del kernel Linux, non riflette più da tempo cambiamenti radicali nelle funzionalità, ma rappresenta piuttosto un ritmo costante di evoluzione tecnica. Con cicli di sviluppo di circa 9–10 settimane e una progressione verso nuove versioni principali ogni 3,5 anni circa, il kernel continua a integrare ottimizzazioni, supporto hardware e miglioramenti architetturali.

Numerazione simbolica e cicli di sviluppo regolari

Il passaggio a Linux 7.0 non introduce discontinuità tecniche rispetto alla serie precedente, ma segue la convenzione stabilita da Linus Torvalds di incrementare il numero principale dopo il raggiungimento della versione x.19 della serie precedente. Questo schema, adottato ormai da anni, evita di legare la numerazione a singole funzionalità e permette di mantenere una progressione prevedibile. La gestione del codice avviene attraverso il classico ciclo del kernel: una finestra di merge iniziale di due settimane, seguita da più release candidate fino alla versione stabile.

Torvalds ha precisato che il numero di versione principale non segna più il passaggio tra release stabili e di sviluppo, né implica modifiche alle API (interfacce di programmazione per gli sviluppatori) o all’ABI (compatibilità binaria tra applicazioni e sistema). Il kernel Linux mantiene infatti una forte stabilità delle interfacce verso lo spazio utente, mentre l’evoluzione si concentra su driver, scheduler, sottosistemi di memoria e supporto hardware.

Tra continuità tecnica e futuro della leadership: il significato di Linux 7.0 secondo Linus Torvalds

Nel presentare la prima release candidate del kernel Linux 7.0, Torvalds ha intrecciato il consueto aggiornamento tecnico con una riflessione più ampia, a tratti autoironica, sul futuro del progetto e sul proprio ruolo nel lungo periodo.

Il “re pinguino” ha allargato lo sguardo al futuro, ammettendo con leggerezza di non avere un piano preciso per quando i numeri di versione diventeranno troppo elevati per essere gestiti “a colpo d’occhio” e lasciando intendere che, entro quel momento, la responsabilità del progetto sarà verosimilmente nelle mani di una nuova generazione di sviluppatori.

Non si tratta di una semplice battuta: la comunità del kernel Linux ha già lavorato a un piano di successione a Torvalds che assicura continuità nella manutenzione e nella governance, grazie a una struttura ormai matura fatta di maintainer, revisori e responsabili di sottosistemi che gestiscono quotidianamente ampie porzioni del codice. In questo senso, la figura di Torvalds rimane centrale ma non più unica, inserita in un modello collaborativo distribuito che garantisce stabilità anche in prospettiva “post-Linus”.

Torvalds afferma che in futuro ci sarà una persona “più competente” e “non spaventata dai numeri oltre la decina” a tenere le redini del kernel Linux. Il senso è che la successione nella leadership è considerata naturale e già implicitamente prevista: quando la “numerazione” diventerà meno gestibile per Torvalds, ci sarà una nuova figura al comando, probabilmente più giovane e perfettamente a suo agio nel continuare lo sviluppo del progetto.

Rust nel kernel: consolidamento del supporto

Tra le novità tecniche più rilevanti nella serie 7.0 emerge il consolidamento del supporto a Rust come linguaggio secondario per lo sviluppo di componenti del kernel.

Introdotto inizialmente nella versione 6.1, il supporto è stato progressivamente esteso per permettere la scrittura di driver e moduli con maggiore sicurezza rispetto al linguaggio C tradizionale.

Le patch integrate nella release candidate rafforzano l’infrastruttura di build e la compatibilità con le toolchain LLVM/Clang, rendendo più praticabile l’adozione di Rust in contesti produttivi.

L’obiettivo principale dell’integrazione è ridurre la superficie di vulnerabilità legata a errori di memoria come buffer overflow, use-after-free e race condition, mantenendo al tempo stesso prestazioni comparabili al codice C grazie all’assenza di overhead a runtime.

Ottimizzazioni del sottosistema memoria e aggiornamenti live

Il kernel 7.0 introduce miglioramenti al sottosistema di gestione della memoria con un’attenzione particolare alla pulizia delle cache. Le nuove ottimizzazioni consentono una liberazione più rapida delle pagine inutilizzate, riducendo la pressione sulla memoria e migliorando la latenza in scenari ad alto carico, come sistemi cloud e virtualizzazione.

Parallelamente, sono estesi i meccanismi di live patching, che consentono aggiornamenti del kernel senza riavvio del sistema. Questa funzionalità, già presente in versioni precedenti tramite infrastrutture come kpatch e kGraft , viene affinata per ridurre ulteriormente l’impatto sui workload attivi e garantire maggiore continuità operativa nei sistemi mission-critical.

Supporto hardware aggiornato: AMD, Intel e nuove architetture

Un’area chiave del kernel resta il supporto hardware. Linux 7.0 integra aggiornamenti per le ultime generazioni di CPU AMD e Intel, includendo miglioramenti per la gestione dell’energia, nuove estensioni ISA e aggiornamenti ai driver grafici e di rete. Tali modifiche permettono di sfruttare appieno le funzionalità delle piattaforme più recenti, come le estensioni per l’accelerazione AI e le ottimizzazioni per workload ad alte prestazioni.

Significativi anche i progressi per le architetture emergenti. Il codice relativo a RISC-V e LoongArch riceve ottimizzazioni per scheduler, gestione delle interruzioni e supporto alle periferiche, segnando un ulteriore passo verso la maturità di queste piattaforme open e alternative alle architetture tradizionali.

Pulizia del codice e rimozione di driver legacy

Ogni nuova versione del kernel comporta anche attività di pulizia del codice. Abbiamo già detto della rimozione di un vecchio driver modem destinato a notebook ThinkPad degli anni ’90, quando il marchio era ancora sotto IBM. La rimozione di componenti legacy riduce la complessità del codice e semplifica la manutenzione, migliorando la sicurezza complessiva del sistema.

Il processo di abbandono segue criteri rigorosi: i driver sono mantenuti nel kernel Linux finché esiste un utilizzo reale o una base installata significativa. Si procede poi alla rimozione quando diventano obsoleti o incompatibili con le nuove infrastrutture del kernel.

Continuità del progetto e prospettive future

Il progetto Linux ha sviluppato nel tempo una struttura di governance distribuita, con maintainer responsabili dei diversi sottosistemi e un modello di revisione del codice altamente strutturato. È stata definita anche una strategia di successione per garantire la continuità dello sviluppo nel lungo periodo, indipendentemente dalla figura di Torvalds.

Considerando il ritmo attuale di rilascio, il raggiungimento di numerazioni di versione molto elevate richiederà decenni. L’aspetto rilevante non è tanto il numero, quanto la capacità del kernel di adattarsi a nuove architetture, modelli di sicurezza e scenari di esecuzione, mantenendo stabilità e prestazioni.