Rust trasforma il kernel Linux 7.0: sviluppatrice Google accelera il codice

Con il recente supporto Rust nel kernel Linux, gli sviluppatori stanno affrontando nuove sfide nell’integrazione dei linguaggi e nell’ottimizzazione delle prestazioni. Una di queste sfide riguarda l’inlining dei C helpers, ossia piccole funzioni scritte in C già presenti nel kernel, che Rust chiama tramite binding.

Rust, grazie al suo sistema di gestione della memoria e alle garanzie di sicurezza, permette di scrivere parti critiche del kernel riducendo drasticamente il rischio di bug, comuni in C, come buffer overflow o accessi a porzioni di memoria non valide. Tuttavia, integrare Rust in un sistema complesso come il kernel Linux comporta sfide importanti, soprattutto in termini di interoperabilità con il codice C esistente e di ottimizzazione delle prestazioni.

Alice Ryhl di Google ha sviluppato un approccio che consente di integrare correttamente questi C helpers nel codice Rust quando il kernel è compilato con Link-Time Optimization (LTO), una tecnica avanzata dei compilatori LLVM/Clang che ottimizza il codice durante il linking, ossia la fase finale in cui tutte le parti del programma sono unite in un unico eseguibile.

Grazie a queste modifiche, Linux 7.0 sarà probabilmente la prima versione del kernel a integrare pienamente il nuovo supporto, segnando una tappa importante nell’adozione di Rust e nella modernizzazione del kernel, sia dal punto di vista della sicurezza che delle prestazioni.

Cosa sono i C helpers e i binding Rust

I C helpers, come anticipato in precedenza, sono piccole funzioni di utilità scritte in C, molto usate nel kernel Linux per operazioni comuni, come la gestione dei file, la memoria o i filesystem.

Rust non può chiamare direttamente codice C senza un “ponte”, chiamato binding. I binding generano funzioni Rust che internamente invocano le funzioni C. Il problema è che, senza alcune modifiche, i C helpers non possono essere ottimizzati in Rust durante le build con LTO, causando perdite di performance.

Che cos’è LTO (Link-Time Optimization) e perché è utile

LTO è una tecnica dei compilatori moderni che analizza tutto il programma alla fine della compilazione, durante il linking. Normalmente, ogni file sorgente è compilato separatamente in un oggetto binario.

Con LTO, il compilatore vede tutte le unità di compilazione insieme e può decidere di applicare ottimizzazioni distribuendole su diversi file, ad esempio effettuare l’inlining di funzioni, eliminare codice inutilizzato e riorganizzare l’uso della memoria.

In pratica, LTO permette al kernel di essere più veloce e leggero, perché il compilatore può ridurre le chiamate di funzione non necessarie e generare un codice più efficiente.

Quando Rust chiama funzioni C tramite binding, ogni file C e Rust è di fatto un’unità di compilazione separata. LLVM, il compilatore alla base di Rust e Clang, applica opzioni di ottimizzazione diverse per C e Rust.

Questo fa sì che, anche con LTO, il compilatore non riesca a capire che alcune funzioni C possono essere distribuite dentro Rust, cioè copiate direttamente nel punto di chiamata per velocizzare l’esecuzione.

La soluzione __rust_helper arriva dalla sviluppatrice Google

Per risolvere il problema brevemente descritto al precedente paragrafo, Alice Ryhl ha introdotto __rust_helper , una speciale etichetta da applicare a tutte le funzioni Rust che invocano C helpers. Serve a dire al compilatore “questa funzione Rust può contenere C helpers inlined”.

Insieme a __rust_helper , viene usato __always_inline , un attributo che forza il compilatore a inserire direttamente il codice della funzione chiamata nel punto di chiamata, evitando overhead.