Linux 6.13: in arrivo supporto per dispositivi Apple datati

Il prossimo kernel Linux 6.13 dovrebbe introdurre il supporto per i SoC e schede Apple più datate. Sebbene non si tratti di un annuncio entusiasmante come può essere il supporto per i dispositivi Apple con chip M3 o M4, rimane comunque una buona notizia per chi possiede vecchi dispositivi (precedenti alla serie M1). Il supporto per questi SoC e schede Apple sarà incluso nella finestra di integrazione del kernel Linux 6.13. Tuttavia, bisogna considerare che inizialmente si tratterà di un supporto molto basilare.

Lo sviluppatore Hector Martin ha recentemente inviato gli aggiornamenti al DeviceTree dei SoC Apple per la versione 13 del kernel. Come spiegato nella richiesta di integrazione nel ramo dei SoC: “Per favore, integrate queste modifiche al Device Tree per la versione 6.13. Questo aggiornamento aggiunge diversi Device Tree per SoC e schede di dispositivi Apple precedenti all’M1. Al momento sono molto basilari, giusto per un avvio iniziale“. Questo include il supporto per i SoC Apple A7, A8, A8X, A9, A9X, A10, A10X e A11 e relativi dispositivi. Tra questi rientrano i file DeviceTree per dispositivi come iPhone 8 e iPhone X, iPhone 5S, iPad Air, iPad Mini 2/3 e non solo.

Linux 6.13: finestra di integrazione potrebbe aprirsi la prossima settimana

Anche se è emozionante vedere queste aggiunte che aprono la strada per eseguire Linux su questi dispositivi Apple ARM più vecchi, bisogna ricordare che si tratta solo di un supporto sufficiente per avviare il kernel Linux principale. In ogni caso, chi è interessato a questo lavoro sul kernel Linux per dispositivi Apple precedenti alla serie M1 può consultare il codice in fase di sviluppo nel ramo Git asahi-soc-dt-6.13. La finestra di integrazione per Linux 6.13 dovrebbe aprirsi la prossima settimana. Tuttavia, ciò si verificherà soltanto se il rilascio di Linux 6.12 avverrà come previsto. Di conseguenza, il debutto della versione Linux 6.13-rc1 sarà il 1 dicembre, mentre la versione stabile del kernel sarà disponibile verso la fine di gennaio o all’inizio di febbraio.