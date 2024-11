Linux 6.13: nuove funzionalità per le CPU AMD integrate nel kernel

Il kernel Linux 6.13 in fase di sviluppo sta apportando molti miglioramenti entusiasmanti per i clienti AMD Linux. In primis, AMD P-State è ora l’impostazione predefinita per le CPU EPYC di quinta generazione, per fornire una maggiore efficienza energetica, e poi è stato introdotto il driver AMD 3D V-Cache Optimizer. Tra le più recenti novità, nelle scorse ore è stata unita la richiesta di pull x86/cpu che riguarda prevalentemente le modifiche del processore AMD.

Linux 6.13: le modifiche principali per le CPU AMD

I punti salienti di tale richiesta per Linux 6.13 includono l’aggiunta di un flag di funzionalità per identificare le CPU AMD che supportano la classificazione dei carichi di lavoro. Vi è poi la determinazione del boost enumerator per ciascun core AMD in base al tipo (efficienza o prestazioni) nel driver cppc. La richiesta include anche l’integrazione del tipo di CPU nel descrittore della topologia CPU, per consentire decisioni basate sul tipo specifico di ciascun core. L’atra novità è l’aggiunta di un flag di funzionalità per le CPU AMD con topologia eterogenea, abilitando SD_ASYM_PACKING per quelle configurazioni. Infine, sono state introdotte la verifica delle revisioni del microcodice prima di disabilitare PCID sulle CPU Intel e la pulizia e correzioni minori nel codice.

Gli sviluppatori hanno migliorato anche il supporto per i processori eterogenei AMD su Linux. Questi sono infatti caratterizzati da un mix di core ad alte prestazioni (“classici”) e core ad alta efficienza (“densi”). In questa integrazione ci sono le patch per la topologia eterogenea di AMD, elementi per la classificazione dei carichi di lavoro e altre funzionalità correlate. Separatamente è stata inoltrata anche la richiesta pull x86/sev degli aggiornamenti AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV) per Linux 6.13. Infine, tra le varie modifiche AMD in arrivo per il prossimo kernel, dovrebbero essere aggiornati i driver della piattaforma x86 e introdotte modifiche ai driver grafici del kernel AMDGPU/AMDKFD, oltre ad aggiornamenti in altri sottosistemi per la crescente varietà di prodotti AMD.