Linux 6.13-rc5: nuova release candidate arriva con poche novità

Lo scorso 28 dicembre Linus Torvalds ha festeggiato il suo 55esimo compleanno. In quelle stesse ore, il creatore di Linux ha annunciato il rilascio ufficiale della nuova release del kernel Linux 6.13-rc5. Come prevedibile, date le festività di fine anno, la scorsa settimana non sono state annunciate grosse novità. Tuttavia, Linux 6.13-rc5 introduce alcuni elementi degni di nota. Ad esempio, è stato risolto un problema relativo ai TDX (Trusted Domain Extensions) di Intel per le piattaforme di elaborazione confidenziale in ambienti VM, che potevano causare la perdita di memoria decritpata. Questa correzione è stata integrata e arriverà anche nelle versioni stabili del kernel.

Linux 6.13-rc5: versione stabile attesa a metà o fine gennaio

Tramite gli aggiornamenti “perf-urgent“, nella nuova versione Linux 6.13-rc5 è stato aggiunto il supporto Intel uncore per i processori server Clearwater Forest. Poiché per Clearwater Forest sono necessari solo nuovi ID dispositivo e questo utilizza gli stessi percorsi del driver uncore di Sierra Forest, è stato considerato sicuro includerlo tra le “correzioni” per Linux 6.13. Il resto della settimana, resa più leggera dalle festività, ha visto l’integrazione di varie altre correzioni minori in diverse aree del kernel.

A proposito della nuova release candidate, Linus Torvalds ha scritto: ” È passata un’altra settimana, ma sono felice di segnalare che, evidentemente, la maggior parte delle persone si è davvero goduta le vacanze, perché rc5 è minuscolo. Abbiamo meno di cento commit non legati a merge questa settimana, il che è praticamente un record. Ottimo lavoro (o meglio, ottima mancanza di lavoro). Ehi, c’è ancora Capodanno in arrivo, quindi puntiamo a un’altra settimana tranquilla e rilassante, e poi speriamo di tornare al consueto ritmo di sviluppo. D’accordo?” Linux 6.13-rc5 è una delle ultime release candidate di questo kernel. La versione stabile è attesa verso la metà o la fine di gennaio, a seconda di come di andrà il resto del ciclo del kernel.