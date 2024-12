Linux 6.14: nuovo DRM boot logger per i messaggi del kernel

Recentemente è stata inviata una richiesta di pull per drm-misc-next, contenente varie modifiche al Direct Rendering Manager (DRM), in preparazione del nuovo kernel Linux 6.14. La novità più interessante è l’introduzione del DRM boot logger, progettato per migliorare la visualizzazione dei messaggi del kernel durante l’avvio. Il nuovo sistema si chiama “drm_log” ed è stato sviluppato da Jocelyn Falempe di Red Hat, come parte del lavoro sull’infrastruttura DRM Panic. In particolare, si tratta di un logger per i messaggi del kernel durante il boot.

Il nuovo codice DRM_Log riguarda solo il rendering dei messaggi del kernel Linux 6.14 sullo schermo. Infatti, non si occupa della gestione dell’input dell’utente o di qualsiasi altra funzionalità extra meglio gestita dallo spazio utente. Questo visualizzatore di log non consente di scorrere oltre i messaggi del kernel. Utilizza l’API della console non bloccante, quindi è compatibile con i kernel “RT” in tempo reale. Inoltre, funziona con tutti i driver DRM ed è pensato semplicemente per svolgere il suo compito fino a quando una soluzione nello spazio utente non prenderà il controllo dopo l’avvio. Una capacità interessante di questo codice drm_log è il supporto per l’integer scaling. Ciò permetterà di aumentare la dimensione del testo per gestire i moderni display HiDPI. Il supporto di integer scaling può essere gestito tramite le opzioni di avvio del kernel come “drm_log.scale=3“.

Linux 6.14: le altre modifiche incluse nella richiesta di pull

Come accennato, questo nuovo codice boot logger fa parte della richiesta di pull drm-misc-next per Linux 6.14. La richiesta introduce anche alcune modifiche al driver dell’acceleratore AMDXDNA. Queste includono migliori helper di gestione dell’alimentazione, report sullo stato del dispositivo per dispositivi AIE2, supporto per la query della versione del firmware Ryzen AI NPU e altre correzioni. La richiesta pull aggiunge anche un nuovo driver bridge controller host Synopsys MIPI-DSI2 e nuovi driver pannello Multi-Inno Technology MI0700A2T-30 e AUO G084SN05 V9. Infine, questa richiesta di pull porta anche il supporto MIPI DSI per Rockchip RK3588 e il supporto HDMI0 per questo SoC.