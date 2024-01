Linux 6.5: Ubuntu 22.04 LTS ottiene aggiornamento al nuovo kernel

Un mese e mezzo prima del rilascio graduale di Ubuntu 22.04.4 LTS per la serie Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) supportata a lungo termine, Canonical ha aggiornato i pacchetti del kernel da Linux 6.2 a Linux 6.5. Ciò significa che il nuovo kernel HWE (Hardware Enablement) della versione di Ubuntu 23.10 (Mantic Minotaur) sarà il kernel predefinito della prossima quarta release minore della serie Jammy Jellyfish, Ubuntu 22.04.4 LTS.

Ubuntu 22.04 LTS: come aggiornare il kernel a Linux 6.5 HWE

Gli utenti che hanno installato Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) utilizzando una delle versioni minori, come Ubuntu 22.04.1, Ubuntu 22.04.2 o Ubuntu 22.04.3, possono aggiornare l’installazione eseguendo il comando sudo apt update && sudo apt full-upgrade nell’app Terminale. In questo modo sarà possibile ottenere il kernel Linux 6.5 HWE (Hardware Enablement). Quest’ultimo è il kernel più recente di Ubuntu e introduce alcune nuove interessanti funzionalità, come il supporto a WiFi 7, a MIDI 2.0 in ALSA, ad ACPI per l’architettura RISC-V, a Landlock per UML (User Mode Linux). Inoltre, Linux 6.5 HWE offre anche miglioramenti del sistema AMD “Zen”.

Ubuntu 22.04 LTS è stato rilasciato il 21 aprile 2022 ed è stato fornito con la serie di kernel Linux 5.15 LTS supportata a lungo termine. Gli utenti che non hanno installato il kernel HWE fino ad ora, non riceveranno il nuovo aggiornamento del kernel HWE Linux. Questo sarà disponibile nel rilascio graduale di Ubuntu 22.04.4 LTS, a partire dal 22 febbraio 2024. Oltre alla distribuzione con il kernel Linux 6.5, la prossima versione minore di Ubuntu 22.04.4 LTS porterà anche tutti i pacchetti aggiornati rilasciati a partire da Ubuntu 22.04.3 LTS. Inoltre, è previsto anche un nuovo stack grafico Mesa per i giocatori, ovvero Mesa 23.2. Ubuntu 22.04 LTS riceverà aggiornamenti di sicurezza fino a ottobre 2026. Tuttavia, sarà sostituito da Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) il 25 aprile 2024.