Linux 7.3, cosa cambia davvero per gaming, hardware e prestazioni

Il kernel Linux continua a evolversi con interventi che puntano a migliorare l’efficienza del sistema operativo e la compatibilità con dispositivi sempre più diversi. La nuova versione 7.3 introduce cambiamenti che interessano soprattutto il gaming, la gestione delle risorse hardware e le operazioni sui file.

Non si tratta soltanto di aggiungere funzionalità: una parte importante del lavoro riguarda l’ottimizzazione dei componenti già esistenti, con potenziali vantaggi anche per chi utilizza computer meno recenti. Le novità coinvolgono inoltre periferiche, processori e tecnologie di archiviazione. Come emerge dalla panoramica pubblicata da OMG! Ubuntu, il risultato è un aggiornamento significativo per l’ecosistema Linux, sebbene i benefici effettivi dipendano dalla configurazione utilizzata e dal software in esecuzione.

Linux 7.3 migliora il gaming e la gestione delle risorse

Uno degli interventi più interessanti riguarda le schede grafiche AMD con memoria video limitata. Il kernel introduce una gestione più intelligente delle risorse, consentendo di liberare spazio occupato da dati secondari per favorire le applicazioni che ne hanno maggiore necessità. Questo approccio può ridurre le difficoltà durante l’esecuzione di giochi impegnativi, soprattutto quando più programmi competono per la memoria disponibile.

Anche la pianificazione dei processi riceve modifiche importanti. Il sistema distribuisce il tempo di elaborazione tra gruppi di applicazioni con l’obiettivo di contenere le latenze e mantenere una maggiore reattività quando numerose attività sono in esecuzione contemporaneamente. I test riportati nel suddetto sito mostrano risultati promettenti, ma non garantiscono miglioramenti identici su ogni macchina.

Un altro fronte riguarda ext4, il filesystem ampiamente utilizzato nelle distribuzioni Linux. Le modifiche interessano le operazioni di lettura e scrittura, comprese alcune modalità di accesso diretto ai dati. Miglioramenti coinvolgono anche Btrfs, con possibili vantaggi in operazioni specifiche. L’impatto varia in funzione del carico di lavoro, del dispositivo di archiviazione e delle applicazioni utilizzate.

Nuove periferiche e compatibilità hardware più ampia

Linux 7.3 estende il supporto a dispositivi che spaziano dai controller per videogiochi alle apparecchiature audio professionali.

Tra le novità figurano driver dedicati a periferiche recenti, insieme a correzioni che migliorano il riconoscimento di microfoni, sensori e adattatori di rete. Anche la gestione delle connessioni USB-C diventa più accurata, grazie a controlli sulle capacità dei cavi prima di attivare determinate modalità operative.

Sul fronte Apple, il kernel avvia il lavoro di compatibilità con le varianti Pro, Max e Ultra dei chip M3. Il supporto è ancora preliminare, quindi non equivale a un’esperienza completa e pronta per l’uso quotidiano. Arrivano inoltre miglioramenti per l’integrazione con Apple Time Machine attraverso le condivisioni di rete Linux.

Tra gli altri interventi rientrano nuove funzionalità per l’isolamento dei processi, il sottosistema FUSE e la gestione delle macchine virtuali. Il progetto dimostra così quanto lo sviluppo del kernel coinvolga non soltanto le prestazioni visibili, ma anche componenti fondamentali per sicurezza, manutenzione e interoperabilità.