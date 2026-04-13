Linux 7.0 al debutto: tutte le principali novità

Il rilascio del kernel Linux 7.0 segna un passaggio tecnico interessante: non tanto per una singola funzione rivoluzionaria, quanto per la nutrita schiera di interventi mirati che incidono su scheduler, I/O asincrono e file system. Linus Torvalds ha chiuso un ciclo di sviluppo di 9 settimane caratterizzato da numerose correzioni che puntano l’attenzione sulla qualità dell’esecuzione, sulla latenza e sulla robustezza operativa in scenari reali.

Torvalds descrive Linux 7.0 come un “rilascio tranquillo”, dominato da una lunga serie di correzioni minori; un aspetto che, secondo lui, potrebbe diventare la normalità a causa dell’uso crescente di strumenti automatici e sistemi basati su AI capaci di individuare casi particolari sempre più difficili da intercettare manualmente.

Rust smette di essere sperimentale

Come si osserva su LWN, tra i cambiamenti più significativi compare la rimozione dello stato “experimental” per Rust. Il linguaggio entra quindi a far parte degli strumenti ufficialmente supportati nello sviluppo del kernel.

Il kernel Linux è storicamente scritto in C, con tutte le implicazioni note sulla gestione manuale della memoria. Rust introduce un modello diverso, basato su ownership e borrowing, che elimina alla radice categorie di bug che possono portare a problemi di sicurezza.

Tuttavia, Rust non sostituisce il C. L’infrastruttura resta fortemente ancorata al codice esistente e l’integrazione avviene in modo progressivo. L’uscita dallo stato sperimentale indica una maturità sufficiente, non un cambio immediato di direzione.

Scheduler: meno interruzioni, più continuità

Il passaggio alla lazy preemption come comportamento predefinito modifica il modo in cui la CPU assegna il tempo ai processi in esecuzione. Il kernel Linux può scegliere di posticipare una preemption, cioè l’interruzione forzata del processo in esecuzione per assegnare la CPU a un altro processo, quando il vantaggio di farlo subito è minimo, evitando così di interrompere immediatamente un’attività in corso di svolgimento.

In sostanza, si diminuisce il numero di cambi di contesto non necessari (cioè il passaggio della CPU da un processo o thread a un altro): l’approccio migliora direttamente la località della cache – ovvero la probabilità che i dati necessari siano già nella memoria veloce del processore – e rende le prestazioni più stabili, soprattutto nei sistemi multicore moderni, dove il costo di una preemption è significativo.

A tutto questo si affianca il supporto per l’estensione del cosiddetto time slice, che permette a determinati thread di mantenere l’uso della CPU per un periodo di tempo più lungo. Il risultato è una minore frammentazione temporale e un comportamento più prevedibile per workload continui.

io_uring: più controllo su un’interfaccia potente

Il sottosistema io_uring introduce, a livello di kernel Linux, un nuovo sistema di filtraggio delle operazioni, cioè un meccanismo che consente di controllare quali richieste possono essere eseguite. La novità riguarda un aspetto critico: io_uring offre un’interfaccia estremamente veloce ed efficiente per gestire operazioni di input/output (I/O), ma proprio per la sua potenza può rappresentare un rischio se non adeguatamente controllata.

Grazie al filtraggio, il kernel è in grado di verificare o limitare le richieste prima che siano eseguite: è particolarmente utile in ambienti multi-tenant (dove più utenti o applicazioni condividono le stesse risorse) o containerizzati, perché permette di ridurre le possibili superfici di attacco senza penalizzare le prestazioni.

L’obiettivo finale è trovare un equilibrio tra velocità e sicurezza, due elementi che nei sistemi a basso livello tendono spesso a entrare in conflitto.

File system: la novità di nullfs e maggiore robustezza con XFS

Linux 7.0 introduce nullfs, un file system progettato come layer di pass-through: non gestisce cioè dati in modo autonomo ma si limita a fornire una vista alternativa di un file system esistente.

Una soluzione utile in diversi scenari: overlay, virtualizzazione, debugging. In pratica, consente di modificare il comportamento percepito del file system senza duplicare alcun contenuto.

Accanto a questa novità, il file system XFS, eccellente nei carichi intensivi, riceve funzionalità di self-healing: il file system può individuare e correggere automaticamente alcune inconsistenze interne. Non è una protezione completa contro la corruzione dei dati, ma riduce la necessità di interventi manuali e controlli offline invasivi.

Memoria e rete: miglioramenti distribuiti

Il sottosistema di memoria introduce diverse ottimizzazioni, in particolare nella gestione dello swap.

Le modifiche applicate con l’introduzione di Linux 7.0 migliorano l’efficienza delle operazioni di paging e riducono la latenza nelle situazioni di “pressione” sulla memoria RAM fisica.

Sul versante del networking compare il supporto a AccECN (More Accurate Explicit Congestion Notification) che, rispetto ai meccanismi più tradizionali, fornisce informazioni precise sul livello di congestione, permettendo agli stack TCP di reagire in modo più efficace.

Non si tratta di modifiche evidenti a prima vista, ma influenzano concretamente il funzionamento del sistema nell’uso reale: riducono il jitter (cioè le variazioni irregolari nei tempi di risposta), migliorano la gestione dei picchi di carico e rendono il sistema complessivamente più stabile.

Considerazioni finali

Linux 7.0 non cerca “effetti spettacolari”. Rafforza meccanismi esistenti e introduce miglioramenti mirati che incidono sul comportamento del sistema nel suo complesso.

La riflessione di Torvalds merita attenzione: l’aumento dei fix minori non è casuale: strumenti automatici e analisi avanzate portano alla luce problemi che prima restavano nascosti. Ogni bug risolto introduce nuove verifiche e nuove interazioni tra sottosistemi, così il ciclo di sviluppo tende a frammentarsi in interventi più piccoli, ma più frequenti.