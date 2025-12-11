Linux fa la storia: Rust non è più un progetto sperimentale nel Kernel

L’annuncio arrivato al Maintainers Summit 2025 segna un momento storico per l’evoluzione del kernel Linux: l’integrazione di Rust non è più considerata sperimentale, ma diventa ufficialmente una componente stabile, destinata a rimanere nel lungo periodo. Dopo anni di sviluppo, discussioni architetturali, audit sul design e rifiniture del modello di memoria, il progetto Rust for Linux completa con successo la fase che Linus Torvalds aveva definito «un esperimento con potenziale». Oggi quel potenziale è diventato realtà.

L’esito positivo non riguarda solo l’introduzione di un nuovo linguaggio, ma l’arrivo di un diverso modo di concepire il codice di basso livello, la sicurezza, l’affidabilità e la riduzione delle superfici d’attacco. Le prime integrazioni in sottosistemi selezionati del kernel Linux hanno dimostrato che Rust può convivere — e in alcuni casi superare — C nella gestione di componenti critici.

Perché l’esperimento di Rust nel kernel Linux è dichiarato concluso con successo

L’integrazione di Rust ha richiesto la definizione di una kernel API surface stabile, pensata per un linguaggio che introduce garanzie di sicurezza più forti rispetto al C. La superficie ora è abbastanza solida da permettere l’evoluzione di driver e moduli senza continui cambiamenti strutturali.

Uno degli obiettivi principali del progetto — eliminare intere classi di vulnerabilità come use-after-free, buffer overflow o double free — è stato raggiunto in modo convincente. Le prime parti del kernel scritte in Rust hanno già contribuito a ridurre il numero di incidenti in aree note per essere ad “alto rischio”.

Le implementazioni realizzate finora, dai driver alle astrazioni interne, hanno dimostrato che Rust può essere utilizzato efficacemente senza compromessi sulle performance. Benchmark indipendenti hanno confermato che il costo legato alla sicurezza aggiuntiva non comporta penalità significative.

La comunità dei maintainer ha progressivamente consolidato competenze e strumenti, superando iniziali diffidenze. Molti sviluppatori che all’inizio temevano complessità superflua riconoscono oggi i benefici in termini di robustezza del codice.

Riconoscimento del valore del progetto

Molti sviluppatori hanno sottolineato come l’introduzione di Rust nel kernel non sia semplicemente un’aggiunta, ma un’evoluzione indispensabile per affrontare le esigenze moderne di sicurezza. La capacità del linguaggio di prevenire interi insiemi di bug è considerata un passo avanti significativo per un componente centrale dell’ecosistema IT globale: proprio per questo motivo, in passato Torvalds aveva puntato i piedi rilevando che il codice Rust va integrato in Linux.

Il dibattito ha evidenziato anche un cambiamento profondo nella cultura dello sviluppo kernel:

Maggiore attenzione alla sicurezza preventiva anziché reattiva.

Crescente disponibilità verso l’adozione di tecnologie non tradizionali.

Apertura verso un modello di sviluppo più accessibile a nuove generazioni di programmatori.

Alcuni sviluppatori hanno osservato che anche altre piattaforme, come Windows, stanno integrando Rust in componenti critici del kernel. Ciò dimostra come l’intero settore stia convergendo verso linguaggi che offrono sicurezza della memoria, garantita a livello di compilazione.