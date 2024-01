Linux Mint 21.3 “Virginia” è finalmente disponibile per il download

L’attesissima distribuzione Linux Mint 21.3 ” è stata rilasciata ed è disponibile per il download dalla moltitudine di mirror sparsi nel mondo del progetto Linux Mint. La presentazione ufficiale arriverà poi entro questa settimana. Linux Mint 21.3, nome in codice “Virginia”, presenta l’ultimo ambiente desktop Cinnamon 6.0 per le sue edizioni di punta, che viene fornito con una sessione Wayland sperimentale. Dopo l’aggiornamento al nuovo sistema, gli utenti troveranno una nuova voce “Cinnamon on Wayland” nella schermata di accesso. Naturalmente, la sessione predefinita utilizza ancora Xorg Server. Sebbene sia in uno stato sperimentale, la sessione Wayland offre supporto per il ridimensionamento frazionario su schermi HiDPI (4K).

Linux Mint 21.3: le novità di Cinnamon 6.0 e non solo

L’ambiente desktop Cinnamon 6.0 offre varie altre funzionalità su Linux Mint 21.3, come la possibilità di scaricare le azioni del menu contestuale per il file manager Nemo, allo stesso modo in cui si scaricano le applet Cinnamon, desklet, le estensioni e temi. Inoltre, Cinnamon 6.0 offre applet Sound e Power aggiornati, supporto per immagini AVIF, un nuovo gesto per lo zoom del desktop, supporto per la selezione dei colori nel servizio screenshot, una nuova opzione per i dettagli del menu, ridimensionamento al 75%, combinazione di tasti per l’opacità della finestra, un file di configurazione xdg-portal, oltre a vari altri miglioramenti. Le altre edizioni supportate di Linux Mint 21.3 vengono fornite con gli ambienti desktop Xfce 4.18 e MATE 1.26, invariati rispetto alla precedente versione Linux Mint 21.2 “Victoria”. Naturalmente, tutte e tre le edizioni includono app aggiornate.

La nuova versione si basa su Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) ed è alimentato dalla serie di kernel Linux 5.15 LTS supportata a lungo termine. Un’immagine ISO EDGE sarà disponibile nelle prossime settimane con un kernel più recente per un supporto hardware migliorato, vale a dire il kernel Linux 6.5. Il nuovo sistema include inoltre il supporto completo per SecureBoot, compatibilità con un’ampia gamma di implementazioni BIOS ed EFI. Non mancheranno la modalità EFI predefinita per il bootloader GRUB e la modalità BIOS predefinita per il bootloader ISOLINUX/Syslinux. Come con le versioni precedenti della serie 21, anche questo sistema riceverà aggiornamenti di sicurezza fino al 2027. Per scoprire tutti i dettagli del nuovo sistema, è possibile consultare il sito ufficiale di Linux Mint.