Lionsgate sceglie l'IA per ridurre i costi della produzione cinematografica

La compagnia di intrattenimento statunitense Lionsgate ha annunciato un programma mirato all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale generativa nel contesto di film e show televisivi. Secondo quanto affermato dall’azienda, questa soluzione dovrebbe permettere un notevole risparmio a livello economico.

L’iniziativa coinvolge Runway, una promettente startup legata al contesto IA, che offrirà un nuovo modello specializzato in editing e produzione di contenuti audio-video. In cambio, Lionsgate offrirà accesso alla sua libreria di contenuti, fornendo a Runway una mole notevole di materiale per alimentare i progetti IA. La casa di produzione, famosa nel mondo per opere di grande successo come The Hunger Games e Twilight, potrebbe dunque essere la prima a sfruttare in modo concreto questa nuova tecnologia.

Lionsgate stringe un accordo importante per il futuro di cinema e IA

Il progetto di Lionsgate arriva in una fase di incertezza per quanto riguarda il rapporto tra settore dell’intrattenimento e IA. Sono molti ad avere dubbi sull’applicazione di tale tecnologia in questo ambito, con attori, sceneggiatori e dirigenti spaccati su potenzialità e rischi della stessa. Da una parte vi è chi vede nell’IA una grande possibilità, vista anche un trend tutt’altro che positivo del settore, dall’altra vi sono attori e altre figure che vedono la nuova soluzione come un rischio per la propria attività.

Il vicepresidente di Lionsgate Studio, Michael Burns, ha affermato che con la suddetta partnership l’azienda sarà in grado di risparmiare diversi milioni di dollari. Nei programmi di Burns vi è un utilizzo legato alla realizzazione di storyboard (ovvero la disposizione di una serie di elementi grafici per mostrare come si sviluppa una storia) e, in una fase successiva, nella creazione di fondali e persino di effetti speciali.

Se fino a qualche mese fa si vociferava di un possibile debutto di Sora a Hollywood, senza però nulla di concreto, la collaborazione tra Lionsgate e Runway sembra aver finalmente dato concretezza al lungo corteggiamento tra IA e cinema.