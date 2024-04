Torna in super sconto uno degli smartphone Android più acquistati negli ultimi mesi (ma anche nel 2023 ha riscosso un successo a dir poco strepitoso). Si tratta del Samsung Galaxy A14, dispositivo con display Full HD+, tripla fotocamera posteriore e – più in generale – buone performance nelle principali attività quotidiane. Quanto costa? Solo 114,99 euro, spedizione inclusa. Ricorda però di inserire il codice PSPRAPR24 al momento del pagamento.

L’articolo è venduto da pcdistributionspa, venditore professionale con 99,9% di feedback positivi e oltre 127.000 recensioni.

Nuovo minimo storico per il Samsung Galaxy A14: solo 114,99 euro!

Nonostante sia un dispositivo low-cost, lo smartphone Samsung vanta un design davvero convincente (ispirato a quello dei top di gamma). Le tre fotocamere non sono incastonate in un modulo in rilevo, ma sembrano venire fuori dalla scocca posteriore.

Il display è un LCD FHD+ da 6,6″ di tipo Infinity-V. Si chiama così perché nella parte alta del pannello, al centro, è visibile una sorta di goccia che ricorda, appunto, la lettera “V”: è un elemento distintivo dal punto di vista estetico, e serve a ritagliare un po’ di spazio per la fotocamera frontale da 13 megapixel.

Per quanto riguarda il modulo fotografico posteriore, questo è composto da:

Fotocamera di profondità: 2 megapixel f/2.4

Principale: 50 megapixel f/1.8

Macro: 2 megapixel f/2.0

Il sistema operativo è Android con interfaccia One UI, la batteria è da 5000mAh, il processore è un octa-core, e poi c’è il lettore d’impronte digitali integrato nel pulsante d’accensione posto sul lato.

Come indicato nell’inserzione, la quantità disponibile è limitata quindi è consigliabile procedere quanto prima all’acquisto dello smartphone. Si ricorda inoltre che per ottenere uno sconto di 5€ (sarà anche poco, ma non guasta) è necessario inserire il codice PSPRAPR24 al momento del pagamento.