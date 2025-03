Lo strumento segreto di Netflix per calibrare TV 4K e monitor

Netflix è una piattaforma di streaming che si distingue non solo per il vasto catalogo di contenuti, ma anche per l’attenzione alla qualità dell’esperienza visiva e sonora offerta agli utenti. Con il supporto per risoluzioni 4K, HDR e audio Dolby Atmos, Netflix aiuta gli abbonati a vivere un’esperienza cinematografica a casa propria, a condizione che il dispositivo di visualizzazione (TV o monitor) sia correttamente configurato. Il servizio di streaming video integra uno strumento segreto che può essere sfruttato per regolare in modo preciso le impostazioni del proprio schermo, ottimizzando luminosità, contrasto e saturazione dei colori.

Cosa sono i Test Patterns, lo strumento Netflix per calibrare TV e monitor

Netflix ha messo a disposizione dei propri abbonati una serie di video test, noti come Test Pattern, che fungono da guida per ottimizzare la qualità visiva e sonora del televisore. Questi contenuti video sono disponibili solo per gli utenti del servizio e possono essere visualizzati accedendo alla pagina dedicata.

Al momento, i Test Pattern disponibili comprendono vari test con risoluzioni e frame rate diversi:

3840 x 2160 pixel, 59,94 fps

HDR10, 3840 x 2160 pixel, 29,07 fps

Dolby Vision, 3840 x 2160 pixel, 30 fps

Dolby Vision, 3840 x 2160 pixel, 60 fps

Dolby Vision, 3840 x 2160 pixel, 59,94 fps

È inoltre presente anche un video per il controllo della sincronizzazione audio.

Ogni test dura 120 minuti e include vari elementi visivi per regolare le impostazioni del display. Tra questi, troviamo un box nero nell’angolo in alto a sinistra per la regolazione della luminosità e un box bianco nell’angolo in alto a destra per la regolazione del contrasto.

Come utilizzare i Test Pattern di Netflix per ottimizzare le impostazioni di TV e monitor

Regolazione della luminosità: Il box nero nell’angolo superiore sinistro è utilizzabile per regolare la luminosità del televisore. L’obiettivo è fare in modo che i colori grigio scuro, grigio chiaro e nero siano distinti e visibili. Se la luminosità è insufficiente, l’immagine potrebbe apparire completamente nera. Nell’immagine seguente, il risultato da ottenere è quello di sinistra, non quello di destra.



Regolazione del contrasto: Il box bianco in alto a destra serve per regolare il contrasto. È importante che siano ben distinti i colori grigio scuro, grigio chiaro e bianco. Se non si riescono a distinguere, significa che il contrasto non è impostato correttamente. Una situazione come quella a sinistra, nell’immagine seguente, è corretta; la configurazione di destra non è invece accettabile.

Regolazione della saturazione del colore: I box rossi, verdi e blu a destra permettono di regolare la saturazione del colore. Bisogna assicurarsi che le aree scure al centro e quelle chiare ai lati siano ben visibili.

Regolazione della risoluzione e nitidezza: La barra di risoluzione, che si estende a sinistra e a destra dello schermo, indica la risoluzione del monitor. Un corretto livello di nitidezza permetterà di visualizzare chiaramente i numeri sulla scala, mentre un’impostazione errata potrebbe ingenerare la presenza di aloni bianchi attorno ai numeri.

La tecnologia dietro i Test Pattern: Electric Eye

I Test Patterns di Netflix non sono semplici video di calibrazione, ma fanno parte di un framework più ampio chiamato Electric Eye, una tecnologia sviluppata per il collaudo video e audio.

Creata in collaborazione con Archimedia Tech, questa tecnologia sfrutta l’intelligenza artificiale e la computer vision per garantire che la qualità video e audio sia omogenea sui diversi dispositivi. Il progetto Electric Eye è stato annunciato da Netflix nel 2015 e, sebbene dovesse diventare open source, al momento non è ancora stato rilasciato al pubblico.

L’accuratezza dei test si completa con la riproduzione di una serie di suoni che dovrebbero risultare sincronizzati con i video.

Grazie ai Test Patterns, gli utenti possono godere di un’immagine perfettamente calibrata e di un audio sincronizzato in modo preciso. In questo modo è possibile fruire di contenuti 4K, HDR e Dolby Atmos ai massimi livelli. Sebbene il framework Electric Eye non sia ancora accessibile al pubblico, la sua implementazione nei Test Pattern è un chiaro esempio dell’impegno di Netflix per offrire una qualità di visione senza compromessi.

Le differenze tra HDR10 e Dolby Vision

HDR, High Dynamic Range, è una tecnologia che consente di visualizzare immagini con un contrasto più elevato e una gamma di colori più ampia rispetto ai formati tradizionali. Questo significa che gli spettatori possono godere di una maggiore profondità e realismo nelle scene, con ombre più scure e luci più brillanti.

HDR10 è lo standard più diffuso e ampiamente supportato nel settore. È un formato aperto e gratuito, il che lo rende accessibile a una vasta gamma di dispositivi, dai televisori ai computer. Supporta una profondità di colore a 10 bit, che consente di visualizzare circa 1 miliardo di colori. Questo offre un’esperienza visiva notevolmente migliorata rispetto ai formati tradizionali, ma rimane comunque limitato rispetto ad altre tecnologie più avanzate.

Un punto di forza di HDR10 è la sua compatibilità con la maggior parte dei dispositivi moderni. Tuttavia, utilizza metadati statici, che applicano le stesse impostazioni di luminosità a tutto il contenuto. Ciò significa che, sebbene offra un buon livello di qualità, potrebbe non essere in grado di adattarsi dinamicamente alle diverse scene di un film o di un programma televisivo.

Dolby Vision: la tecnologia dinamica

Diversamente rispetto a HDR10, Dolby Vision è un formato proprietario. È tuttavia noto per la sua capacità di offrire un’esperienza visiva superiore grazie all’utilizzo di metadati dinamici: consentono di adattare la luminosità e i colori a ogni scena o addirittura a ogni fotogramma, creando un’immagine più realistica e coinvolgente.

Dolby Vision supporta una profondità di colore a 12 bit, potendo arrivare a rendere fino a 68,7 miliardi di colori. Questo significa che le sfumature di colore sono molto più precise e dettagliate rispetto a HDR10. Inoltre, Dolby Vision può raggiungere una luminosità di picco fino a 10.000 nits, sebbene la maggior parte dei dispositivi attuali si fermi a livelli più bassi.

Tuttavia, Dolby Vision è una tecnologia proprietaria, il che significa che i produttori di dispositivi devono pagare una licenza per implementarla. È quindi meno accessibile rispetto a HDR10 ed è per questo motivo che non è supportata nei dispositivi più economici.