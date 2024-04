L'offerta di Pasqua di pCloud: risparmia il 55% sul piano da 2TB a vita

L’offerta di Pasqua di pCloud è un’occasione da non perdere per chi cerca una soluzione di archiviazione cloud che duri tutta la vita. Grazie allo sconto del 55%, il piano Family da 2TB è ora disponibile a soli 390 euro, invece di 890 euro.

Questa promozione pasquale è l’opportunità ideale per assicurarti uno spazio nel cloud a vita, così non dovrai preoccuparti dei soliti rinnovi dell’abbonamento.

Offerta di Pasqua: pCloud a un prezzo mai visto prima

Il piano Family da 2TB di pCloud offre numerosi vantaggi, tra cui:

La possibilità di condividerlo con fino a 4 membri della tua famiglia , ciascuno con il proprio spazio personale.

, ciascuno con il proprio spazio personale. 2TB di spazio cloud per archiviare tutti i tuoi file importanti.

per archiviare tutti i tuoi file importanti. 2TB di Traffico Link condiviso per facilitare la condivisione dei tuoi file.

condiviso per facilitare la condivisione dei tuoi file. Una condivisione equa dello spazio tra tutti gli utenti, garantendo che ciascuno abbia la sua giusta porzione.

Una cronologia di 30 giorni per gli elementi eliminati, permettendoti di recuperare file cancellati accidentalmente.

Con pCloud, hai accesso a una vasta gamma di funzionalità progettate per rendere la condivisione dei file semplice e sicura. L’interfaccia web e le applicazioni di pCloud offrono diverse opzioni di condivisione, mentre il player audio e video integrato ti consente di riprodurre i tuoi media non appena vengono caricati nel cloud. Inoltre, la sicurezza dei tuoi dati è garantita dal protocollo TLS/SSL, che protegge le tue informazioni durante il trasferimento dai tuoi dispositivi ai server di pCloud.

Non lasciarti sfuggire questa offerta di Pasqua e cogli l’opportunità di ottenere il piano a vita di pCloud da 2TB con uno sconto del 55%. Visita il sito ufficiale di pCloud per saperne di più e per iniziare subito a sfruttare tutti i vantaggi di una soluzione di archiviazione cloud sicura, affidabile e conveniente. Con pCloud, la tua vita digitale è in buone mani.