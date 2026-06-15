Luce e gas a prezzo fisso: da E.ON arriva la soluzione contro i rincari in bolletta

E.ON è uno dei principali fornitori di luce e gas attivi sul mercato. La promo di giugno 2026 rappresenta l’occasione giusta per bloccare i prezzi e ottenere bollette più leggere. L’offerta da scegliere si chiama E.ON Luce e Gas Insieme e permette di sfruttare un prezzo fisso per 12 mesi.

I clienti del fornitore possono bloccare il costo dell’energia a 0,1041 €/kWh per la luce e 0,519 €/Smc per il gas naturale. Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di E.ON, accessibile tramite il box qui di sotto.

Per attivare la promo è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell’intestatario del contratto e il codice identificato della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) oltre alle coordinate IBAN del conto per la domiciliazione.

Luce e gas a prezzo fisso con E.ON

Scegliere E.ON significa poter contare su una promo luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi in grado di garantire una protezione contro i rincari nel lungo periodo ma, nello stesso tempo, capace di offrire condizioni di fornitura molto vantaggiose.

Per i nuovi clienti, E.ON propone le seguenti condizioni andando ad attivare l’offerta E.ON Luce e Gas Insieme:

Energia elettrica: costo della materia prima di 0,1041 €/kWh con un corrispettivo fisso di 109,23 euro all’anno

con un corrispettivo fisso di 109,23 euro all’anno Gas naturale: costo della materia prima di 0,519 €/Smc con un corrispettivo fisso di 108 euro all’anno

con un corrispettivo fisso di 108 euro all’anno Condizioni di fornitura fisse per i primi 12 mesi

Per sfruttare subito la promo di E.ON è sufficiente seguire il link qui di sotto, andando poi ad attivare l’offerta desiderata. Non ci sono costi iniziali o vincoli. Per l’attivazione è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).