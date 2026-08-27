Luce e gas a prezzo fisso: stop ai rincari in bolletta per un anno con Engie

Engie è la soluzione giusta per poter bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, proteggendosi dai rincari. Ecco la promo.
Davide Raia
Pubblicato il 27 ago 2026
Luce e gas a prezzo fisso: stop ai rincari in bolletta per un anno con Engie
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Con i prezzi dell’energia che continuano a crescere, in questo momento è fondamentale scegliere offerte luce e gas a prezzo fisso, in modo da poter ottenere uno scudo contro i rincari del mercato energetico.

La soluzione giusta è rappresentata da Engie e dalla sua promo Energia PuntoFisso 12 Mesi che blocca il costo dell’energia a 0,1409 €/kWh per la luce e a 0,599 €/Smc per il gas.

Per sfruttare questa promo basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Engie. L’attivazione è gratuita e avviene avendo a disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Attiva qui l’offerta di Engie

engie logo

Le caratteristiche dell’offerta luce e gas di Engie

Con Engie è possibile puntare su Energia PuntoFisso 12 Mesi, offerta a prezzo bloccato per 12 mesi. La promozione prevede le seguenti caratteristiche:

  • Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,1409 €/kWh con un costo di commercializzazione di 72 euro all’anno
  • Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,599 €/Smc con un costo di commercializzazione di 84 euro all’anno
  • Prezzi fissi e bloccati per i primi 12 mesi dall’attivazione
  • Nessun costo iniziale e nessun vincolo
  • Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili al 100%
  • Offerte riservate a forniture domestiche

Si tratta di una soluzione in grado di proteggere dai rincari, garantendo un vero e proprio scudo contro l’instabilità del mercato energetico.

Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto. L’attivazione richiede il possesso dei dati dell’intestatario e del codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). Servono anche le coordinate IBAN per la domiciliazione. Le condizioni descritte dell’offerta sono valide per nuove attivazioni entro il 2 settembre. Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento al sito del fornitore.

Attiva qui l’offerta di Engie

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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