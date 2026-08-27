Luce e gas a prezzo fisso: stop ai rincari in bolletta per un anno con Engie

Con i prezzi dell’energia che continuano a crescere, in questo momento è fondamentale scegliere offerte luce e gas a prezzo fisso, in modo da poter ottenere uno scudo contro i rincari del mercato energetico.

La soluzione giusta è rappresentata da Engie e dalla sua promo Energia PuntoFisso 12 Mesi che blocca il costo dell’energia a 0,1409 €/kWh per la luce e a 0,599 €/Smc per il gas.

Per sfruttare questa promo basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Engie. L’attivazione è gratuita e avviene avendo a disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Le caratteristiche dell’offerta luce e gas di Engie

Con Engie è possibile puntare su Energia PuntoFisso 12 Mesi, offerta a prezzo bloccato per 12 mesi. La promozione prevede le seguenti caratteristiche:

Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,1409 €/kWh con un costo di commercializzazione di 72 euro all’anno

con un costo di commercializzazione di Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,599 €/Smc con un costo di commercializzazione di 84 euro all’anno

con un costo di commercializzazione di Prezzi fissi e bloccati per i primi 12 mesi dall’attivazione

Nessun costo iniziale e nessun vincolo

Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili al 100%

Offerte riservate a forniture domestiche

Si tratta di una soluzione in grado di proteggere dai rincari, garantendo un vero e proprio scudo contro l’instabilità del mercato energetico.

Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto. L’attivazione richiede il possesso dei dati dell’intestatario e del codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). Servono anche le coordinate IBAN per la domiciliazione. Le condizioni descritte dell’offerta sono valide per nuove attivazioni entro il 2 settembre. Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento al sito del fornitore.