Luce e gas a prezzo fisso: zero rincari e massimo risparmio con l'offerta di Octopus

Con Octopus è possibile accedere a offerte luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi e tagliare le bollette: ecco la promo.
Davide Raia
Pubblicato il 13 mag 2026
Luce e gas a prezzo fisso: zero rincari e massimo risparmio con l'offerta di Octopus
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

Per bloccare il prezzo di luce e gas e ridurre le bollette è possibile puntare su Octopus Energy, scegliendo la tariffa Octopus Fissa 12M, con prezzi fissi per i primi 12 mesi.

L’offerta permette di bloccare il costo dell’energia fino a 0,1298 €/kWh per la luce e 0,53 €/Smc per il gas. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Octopus.

L’attivazione è sempre gratuita e richiede solo il possesso dei dati dell’intestatario del contratto e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) riportato in bolletta.

Attiva qui l’offerta di Octopus

octopus energy logo

Le caratteristiche dell’offerta

Bloccando il prezzo è possibile proteggersi dai rincari e risparmiare, grazie alla possibilità di poter puntare su una tariffa vantaggiosa. Octopus, in questo momento, rappresenta la soluzione giusta per risparmiare, sia nel breve che nel lungo periodo.

L’offerta di Octopus prevede le seguenti condizioni:

  • Energia elettrica: prezzo bloccato a 0,1298 €/kWh con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese
  • Gas naturale: prezzo bloccato a 0,53 €/Smc con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Le condizioni descritte sono fisse e bloccate per i primi 12 mesi, garantendo una protezione nel lungo periodo contro i rincari dei prezzi del mercato all’ingrosso.

Per accedere alla promo basta raggiungere il sito di Octopus. L’offerta prevede l’attivazione gratuita e richiede il possesso dei seguenti dati:

  • dati anagrafici dell’intestatario del contratto
  • codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas)
  • coordinate IBAN del conto per la domiciliazione

L’offerta in questione è valida solo per un breve periodo, con le condizioni descritte. L’attivazione avviene direttamente online, qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Google Opal crea app senza codice ed è gratis: perché sta stupendo tutti
IA

Google Opal crea app senza codice ed è gratis: perché sta stupendo tutti
Ricercatori creano la prima forma di vita sintetica tramite AI
IA

Ricercatori creano la prima forma di vita sintetica tramite AI
Inter-Lazio: dove vedere la Finale di Coppa Italia 2026 in streaming anche all'estero
Offerte

Inter-Lazio: dove vedere la Finale di Coppa Italia 2026 in streaming anche all'estero
L'AI apocalittica di Anthropic trova un solo bug in curl: Mythos ridimensionato
Business

L'AI apocalittica di Anthropic trova un solo bug in curl: Mythos ridimensionato
Link copiato negli appunti