Luce e gas a prezzo fisso: zero rincari e massimo risparmio con l'offerta di Octopus

Per bloccare il prezzo di luce e gas e ridurre le bollette è possibile puntare su Octopus Energy, scegliendo la tariffa Octopus Fissa 12M, con prezzi fissi per i primi 12 mesi.

L’offerta permette di bloccare il costo dell’energia fino a 0,1298 €/kWh per la luce e 0,53 €/Smc per il gas. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Octopus.

L’attivazione è sempre gratuita e richiede solo il possesso dei dati dell’intestatario del contratto e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) riportato in bolletta.

Le caratteristiche dell’offerta

Bloccando il prezzo è possibile proteggersi dai rincari e risparmiare, grazie alla possibilità di poter puntare su una tariffa vantaggiosa. Octopus, in questo momento, rappresenta la soluzione giusta per risparmiare, sia nel breve che nel lungo periodo.

L’offerta di Octopus prevede le seguenti condizioni:

Energia elettrica : prezzo bloccato a 0,1298 €/kWh con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese

: prezzo bloccato a con un costo di commercializzazione di Gas naturale: prezzo bloccato a 0,53 €/Smc con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Le condizioni descritte sono fisse e bloccate per i primi 12 mesi, garantendo una protezione nel lungo periodo contro i rincari dei prezzi del mercato all’ingrosso.

Per accedere alla promo basta raggiungere il sito di Octopus. L’offerta prevede l’attivazione gratuita e richiede il possesso dei seguenti dati:

dati anagrafici dell’intestatario del contratto

del contratto codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas)

(POD per la luce e PDR per il gas) coordinate IBAN del conto per la domiciliazione

L’offerta in questione è valida solo per un breve periodo, con le condizioni descritte. L’attivazione avviene direttamente online, qui di sotto.