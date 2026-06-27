OpenAI lancia un'anteprima di GPT-5.6 accessibile a pochi

OpenAI si prepara a lanciare la famiglia GPT-5.6, anticipando il debutto con un’anteprima riservata a partner selezionati e alle autorità statunitensi.

La mossa rientra in un quadro normativo più ampio: un ordine esecutivo firmato da Trump invita le aziende a sottoporre i modelli più avanzati a valutazione governativa circa trenta giorni prima del rilascio pubblico. La nuova serie introduce tre varianti distinte per prestazioni, costi e scenari d’uso, con un’attenzione dichiarata alla sicurezza che risponde anche alle recenti tensioni emerse nel settore.

Sol, Terra e Luna: cosa cambia tra i modelli

La gamma si articola in tre prodotti con caratteristiche ben definite. Sol è il modello di punta, pensato per ragionamento avanzato e prestazioni elevate: include la modalità Max reasoning effort, che prolunga l’elaborazione interna prima di generare una risposta, migliorando la qualità su compiti complessi. Il prezzo è di 5 dollari per milione di token in input e 30 in output.

Terra punta all’equilibrio: secondo OpenAI raggiunge risultati paragonabili a GPT-5.5 con un costo operativo dimezzato, rispettivamente 2,50 e 15 dollari per milione di token. Luna è la scelta per chi privilegia efficienza e scalabilità, con tariffe di 1 dollaro in input e 6 in output. Una struttura che permette agli sviluppatori di selezionare il modello in base a latenza, carico di lavoro e budget disponibile.

Sicurezza al centro: jailbreak, cybersecurity e test

OpenAI dichiara che Sol è il proprio modello più avanzato anche in ambito cybersecurity, in grado di individuare vulnerabilità e suggerire interventi correttivi mantenendo protezioni rafforzate sulle richieste sensibili.

Uno degli investimenti principali ha riguardato la prevenzione dei jailbreak. L’azienda ha impiegato circa 700.000 ore di lavoro delle GPU per individuare tecniche di bypass universali, sviluppando nuove contromisure e un processo di risposta rapida per gestire eventuali nuove vulnerabilità dopo il rilascio. Tutte e tre le varianti sono state sottoposte a settimane di test prima dell’anteprima.

Il contesto non è casuale. Nelle settimane precedenti, Anthropic aveva sospeso temporaneamente l’accesso ai modelli Mythos 5 e Fable 5 dopo che alcune organizzazioni avevano segnalato alle autorità la possibilità di aggirarne le protezioni. Il governo statunitense ha poi autorizzato una riattivazione graduale per un numero limitato di soggetti.

Episodi come questo hanno reso la robustezza dei sistemi di sicurezza un criterio centrale nella valutazione dei modelli di nuova generazione, e OpenAI sembra aver costruito l’intera presentazione di GPT-5.6 attorno a questo principio.