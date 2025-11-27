Luce e gas con Octopus: prezzo fisso e bollette più leggere con l'offerta Black Friday

Con Octopus è possibile bloccare il prezzo dell'energia e tagliare le bollette di luce e gas: ecco la promo da cogliere al volo in questo momento.
Davide Raia
Pubblicato il 27 nov 2025
Le offerte di Octopus Energy diventano ancora più convenienti e risparmiare su luce e gas è ora alla portata di tutti. Scegliendo Octopus Fissa 12M, infatti, è possibile bloccare il prezzo dell’energia per 12 mesi e, nello stesso tempo, accedere a condizioni di fornitura particolarmente vantaggiose.

La promozione in questione è accessibile tramite ilsito ufficiale di Octopus Energy, disponibile premendo sul box qui di sotto, e permette di bloccare il costo dell’energia fino a 0,1045 €/Smc per l’elettricità e a 0,36 €/Smc per il gas.

Le tariffe sono attivabili senza alcun costo iniziale e non prevedono vincoli. Per sottoscrivere la promo è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario e i dati della fornitura, disponibili nell’ultima bolletta.

Cosa prevede l’offerta di Octopus

Per chi sceglie Octopus è possibile accedere a Octopus Fissa 12M. La tariffa in questione permette di bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, garantendo l’accesso alle seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: costo dell’energia pari a 0,1045 €/kWh e costo di commercializzazione pari a 6 euro al mese
  • Gas naturale: costo del gas naturale pari a 0,36 €/Smc e costo di commercializzazione pari a 7 euro al mese

La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo ed è attivabile tramite il box qui di sotto, senza alcun costo iniziale e senza vincoli. Le condizioni dell’offerta resteranno fisse e bloccate per il primo anno di fornitura.

Per accedere subito all’offerta, disponibile fino al 10 dicembre, è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario e i della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas, riportati in bolletta) oltre alle coordinate IBAN del conto corrente. Per tutti i dettagli in merito all’offerta basta premere sul banner qui di sotto. La procedura di attivazione può essere completata in pochi minuti.

