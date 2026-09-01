L'UE stringe su ChatGPT, Reddit e Roblox con regole digitali più severe

ChatGPT entra ufficialmente tra i servizi digitali sottoposti al livello più elevato di controllo nell’Unione europea.

Il 31 agosto 2026 la Commissione europea ha designato il servizio di OpenAI come Very Large Online Search Engine, o VLOSE, nell’ambito del Digital Services Act.

La decisione arriva dopo che OpenAI ha dichiarato una media di 159,1 milioni di utenti attivi mensili nell’UE per le funzioni di ricerca di ChatGPT, oltre tre volte la soglia di 45 milioni prevista dal DSA. La classificazione non equivale però a una contestazione o a una sanzione. Bruxelles considera ChatGPT un motore di ricerca online ai fini del regolamento perché può cercare informazioni sul Web e integrarle nelle risposte generate dal sistema conversazionale.

Perché ChatGPT è diventato un VLOSE in Europa

Il punto centrale della decisione è la combinazione tra funzionalità e dimensioni del servizio. Il DSA prevede infatti obblighi aggiuntivi per le piattaforme e i motori di ricerca che raggiungono almeno 45 milioni di utenti medi mensili nell’Unione. Nel caso di ChatGPT, OpenAI ha comunicato 159,1 milioni di destinatari mensili medi riferiti alle funzioni di ricerca nel periodo terminato il 31 marzo 2026. La Commissione ha utilizzato questo dato per la designazione, mentre l’azienda ha precisato che non rappresenta necessariamente la totalità degli utenti di ChatGPT.

La classificazione è significativa perché ChatGPT non funziona come un motore di ricerca tradizionale. L’utente formula una richiesta in linguaggio naturale e il sistema può effettuare ricerche online, selezionare informazioni e costruire una risposta. Per la Commissione, questa capacità è sufficiente a ricondurre il servizio alla categoria dei motori di ricerca prevista dal DSA, indipendentemente dalla diversa esperienza rispetto a strumenti come Google Search o Bing.

La designazione non significa che OpenAI abbia violato il regolamento. Il suo effetto immediato è invece l’applicazione degli obblighi supplementari previsti per i VLOSE. La Commissione ha chiarito che ChatGPT, Reddit e Roblox, designati rispettivamente come VLOSE e Very Large Online Platform (VLOP), avranno quattro mesi dalla notifica per adeguarsi alle nuove responsabilità. La scadenza indicata dalla Commissione è la fine di dicembre 2026.

Tra gli obblighi rientra la valutazione e la mitigazione dei rischi sistemici associati ai servizi e ai sistemi algoritmici. L’analisi deve considerare, tra gli altri aspetti, la diffusione di contenuti illegali, gli effetti sui minori, il benessere fisico e mentale degli utenti, i processi elettorali e la sicurezza pubblica. Per un servizio generativo, questo significa valutare non soltanto le informazioni recuperate online, ma anche il modo in cui vengono elaborate e presentate agli utenti.

Cosa cambia per OpenAI e per gli utenti europei

La nuova classificazione comporta un livello più elevato di controllo e responsabilità. La vicepresidente esecutiva della Commissione Henna Virkkunen ha spiegato che le nuove designazioni riflettono il forte impatto di questi servizi sui cittadini e sulla società europea. Bruxelles ha inoltre ribadito che continuerà a monitorare il mercato digitale e potrà designare altri servizi che raggiungano la soglia prevista dal DSA.

Per OpenAI, la conseguenza più immediata sarà quindi organizzativa e regolamentare. ChatGPT dovrà dimostrare di avere procedure adeguate per individuare e ridurre i rischi sistemici, accompagnando lo sviluppo del servizio con maggiore trasparenza e documentazione. Gli obblighi previsti per i VLOSE includono inoltre audit indipendenti, accesso a determinate informazioni per la Commissione e possibilità di accesso ai dati da parte di ricercatori qualificati, secondo le condizioni stabilite dal DSA.

La decisione rappresenta anche un precedente per il settore dell’Intelligenza Artificiale. La ricerca conversazionale sta rendendo meno netta la distinzione tra chatbot e motori di ricerca, perché un singolo servizio può combinare accesso al Web, recupero delle informazioni e generazione automatica delle risposte. La scelta della Commissione mostra che, nell’ambito del DSA, conta anche il modo concreto in cui un servizio opera e la scala che raggiunge.