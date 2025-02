L’ultima offerta di ho. Mobile con 200 Giga in 5G è una vera occasione

Trovare un’offerta che unisca velocità, quantità di Giga, SMS e minuti illimitati e abbia anche un prezzo estremamente conveniente non è sempre facile. Se è vero che gli operatori di telefonia mobile (specialmente gli operatori virtuali) propongono spesso offerte con tanti Giga, spesso hanno il limite di non prevedere SMS e minuti illimitati, richiedere un canone mensile per il 5G o non garantire un’offerta davvero completa. L’ultima promozione di ho. Mobile, invece, si rivela molto competitiva proprio perché a soli 9,99€ al mese si può avere tutto quello che serve per chiamare e navigare senza preoccupazioni.

Cosa prevede l’offerta di ho. Mobile

Nei 9,99€ al mese dell’offerta di ho. Mobile sono inclusi 200 Giga di traffico dati, l’accesso alla rete 5G con minuti e SMS illimitati. Un’offerta completa per usare lo smartphone comodamente durante gli spostamenti dalla propria abitazione al posto di lavoro, quando si è in pausa o durante le vacanze, potendo contare su una quantità di Giga sufficienti per navigare sui social, guardare film e serie TV, accedere alle piattaforme di streaming video e audio, scaricare file di grandi dimensioni e utilizzare tutte le app in assoluta sicurezza e libertà.

Tutta la propria tariffa può essere poi monitorata e controllata sempre dallo smartphone grazie all’applicazione dedicata (disponibile sia per sistemi operativi iOS che Android) dalla quale è possibile effettuare la ricarica, scoprire le nuove promozioni e personalizzare il proprio numero di telefono.

Inoltre con ho. Mobile si può chiamare e navigare simultaneamente grazie alla tecnologia VoLTE e sfruttare tutte le potenzialità del 5G sia per la qualità e la copertura del segnale che per la velocità durante la navigazione su internet. C’è anche la possibilità di provare ho. Mobile per 30 giorni, entro i quali si può disdire l’abbonamento ottenendo comodamente il rimborso senza alcun tipo di vincolo o penale.