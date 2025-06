La comunità di Forest Hills, nel cuore del Queens, è stata recentemente scossa da un episodio inquietante: il ritrovamento di un telefono sepolto in un giardino privato, con la fotocamera orientata per spiare i movimenti dei residenti. Questo dispositivo, scoperto a fine maggio nella proprietà di Mary Kehoe, era avvolto in nastro adesivo nero e collegato a un power bank, lasciando visibile solo l’obiettivo della fotocamera. Le autorità hanno confermato che si tratta di un caso di sorveglianza illegale, probabilmente allo scopo di svaligiare la villetta monitorata.

Non è la prima volta che succede

Il caso di Forest Hills non è isolato. Episodi simili sono stati segnalati in diverse aree degli Stati Uniti, tra cui California, Massachusetts e New Jersey. Questi dispositivi, spesso rudimentali, vengono utilizzati per studiare le abitudini degli abitanti, individuando i momenti più opportuni per compiere furti. Mary Kehoe ha dichiarato: “Mi sono chiesta perché abbiano scelto proprio il nostro giardino, e credo che la nostra posizione centrale nell’isolato possa averli attratti”.

La scoperta ha scatenato una forte reazione nella comunità. I residenti, spinti dalla paura e dalla necessità di protezione, hanno deciso di potenziare i propri sistemi di sicurezza e rafforzare la vigilanza di vicinato. Helen McGovern, un’altra residente, ha espresso il sentimento comune: “Chiunque stia osservando il nostro quartiere deve sapere che anche noi stiamo osservando. Non tornate qui o in qualsiasi altro quartiere, perché ora siamo vigili e consapevoli”.

Le autorità del Dipartimento di Polizia di New York (NYPD) stanno conducendo indagini approfondite, ma al momento non sono stati effettuati arresti. Le forze dell’ordine raccomandano di segnalare immediatamente eventuali ritrovamenti sospetti contattando il distretto locale o il 911. La situazione ha messo in luce l’importanza di adottare misure preventive per proteggere le proprietà e garantire la sicurezza dei residenti.

Come difendersi

Gli esperti di sicurezza suggeriscono di ispezionare regolarmente le proprietà, installare sistemi di videosorveglianza legittimi e mantenere attiva una rete di supporto tra vicini.

I moderni sistemi di videosorveglianza, potenziati dall’AI, riconoscono quando una persona entra nel raggio d’azione della telecamera e iniziano a registrare, avvertendo il proprietario di casa con una notifica sullo smartphone. Con un sistema del genere installato, quindi, Mary Kehoe avrebbe saputo subito che qualcuno è entrato nel suo giardino per nascondere uno smartphone.

La comunicazione costante all’interno della comunità, inoltre, rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire intrusioni e atti illeciti. L’episodio di Forest Hills evidenzia come le tecniche dei malintenzionati stiano evolvendo, rendendo indispensabile una vigilanza collettiva e proattiva.