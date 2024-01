Luminar Neo: un tocco di magia sulle tue fotografie

L’era della fotografia come performance è superata ormai da tempo, poiché tutto è cambiato dal giorno stesso in cui la digitalizzazione delle immagini ha aperto la strada alla post-produzione massiva ed all’era di Photoshop poi. L’avvento dell’Intelligenza Artificiale generativa non poteva però che rappresentare un nuovo ed ennesimo bivio in questa evoluzione, perché alla qualità degli strumenti tecnici disponibili si aggiunge ora l’elemento facilitante di un vero e proprio collaboratore che trasforma facilmente le buone idee in rapide realizzazioni. Un nome su tutti si sta facendo notare su questo fronte: si tratta di Luminar Neo (una produzione Skylum), già premiato ai Tipa World Awards 2022 e 2023 dalla Technical Image Press Association.

I suoi punti di forza? L’estrema semplicità d’uso, la facilità nell’integrazione con altri prodotti, la qualità dei risultati e quell’insieme di caratteristiche che rendono Luminar Neo una sorta di alchimia del digitale: un servizio dalla risultante magica, basato sulla forza computazionale dell’IA e in grado di cambiare completamente il proprio modo di lavorare le immagini.

Il risultato sarà un “effetto wow” inevitabile fin dalle prime prove.

Luminar Neo

Luminar Neo è un software che può essere adottato sia in modalità standalone che come app (Windows o Mac), plugin (Photoshop o Lightroom) o estensione (Photos). Una volta acquisita la licenza d’uso, ecco aprirsi una vetrina infinita di opzioni che possono trasformare qualsiasi fotografia in qualcosa di completamente nuovo. A risultarne esaltata è l’empatia delle fotografie stesse, poiché non c’è dettaglio che non possa essere plasmato.

Luminar Neo, però, non opera come ogni altro tipico software di editing fotografico: non si limita a gestire colori, luci e contrasti, insomma, ma si pone in una posizione tale da interpretare i desiderata dell’utente per mettere mano ai singoli pixel in modo più organico e complesso. Addirittura, sono disponibili vari preset che consentono di applicare effetti specifici sull’immagine per portarla in una specifica dimensione emotiva: laddove la creatività non è arrivata o dove le capacità tecniche non ambiscono ad arrivare, un preset può cambiare le regole del gioco e consentire di trovare un equilibrio differente per esprimere specifici significati che la versione originale dell’immagine non ha saputo fissare.

Una licenza Luminar Neo è inoltre un vero e proprio percorso mano nella mano con l’IA: il servizio evolverà nel tempo e regolari aggiornamenti apporteranno novità ulteriori per impreziosire il potenziale dello strumento.

Come funziona

Luminar Neo è in grado di portare avanti molte funzioni, tutte orientate a fornire un editing ancor più potente rispetto agli strumenti tradizionali ed in grado di essere ulteriormente potenziato grazie a tutta una serie di estensioni. L’Intelligenza Artificiale è protagonista in ogni passaggio, sostituendo l’azione umana in tutte quelle procedure meccaniche di aggiustamento che consentono ad una foto di esprimersi al meglio grazie alla post-produzione.

Qualunque sia lo scatto, il software mette a disposizione una serie di tool in grado di esaltare al meglio tanto un ritratto, quanto un panorama: in base all’esigenza evidenziata, il tool può operare in modo preciso sull’immagine per portarla ad un livello di resa completamente differente. Tra gli strumenti più interessanti:

Studio Light

Consente di gestire a piacimento le luci, simulando un’illuminazione colorata e calibrandone l’intensità, per ottenere effetti di grande resa

Neon&Glow

Consente di aggiungere un’effetto neon all’immagine per esaltare profili ed effetto scenico con grande impatto visivo

Composition AI

Permette di trovare il giusto taglio dell’immagine per ottenere la miglior composizione possibile. Il tutto avviene identificando gli elementi dell’immagine, gestendo proporzioni e distanze affinché l’intera combinazione degli elementi favorisca la restituzione del miglior risultato possibile

Accent AI

Per porre un accento su un colore, un elemento, un fil rouge che deve diventare protagonista nello scatto per imporsi come tratto emotivo

Sky Enhancer AI

Permette di risaltare i colori del cielo, così da ricavarne un’immagine molto più efficace dal punto di vista emozionale: quel che non si è riusciti a fare con uno scatto improvvisato al tramonto, insomma, lo si potrà ottenere in seguito con un semplice click

Ma le funzioni disponibili con Luminar Neo sono anche molte altre ancora: la gestione della struttura per dare più corpo ai dettagli; la funzione Relight per accendere un’immagine eccessivamente scura o indefinita; Portrait Bokeh per mettere in risalto la figura di primo piano rispetto allo sfondo; Face AI per un filtro di bellezza di sicura efficacia; Skin AI per i ritratti ravvicinati nei quali emergono i difetti della pelle.

Luminar Neo vuole offrire sempre e comunque una possibilità ulteriore per dare smalto ad immagini che sono nate con ambizione, ma che si sono spente su colori o contrasti inefficaci. Con la funzione “Sunrise” si possono aggiungere raggi solari in modo molto naturale, con Supercontrast si possono cercare dettagli minori, con Color Harmony si può agire sulla saturazione per ottenere il miglior bilanciamento. La possibilità di lavorare su una logica di layer consente inoltre di eliminare i passaggi precedenti, potendo così sovrapporre gli interventi fino all’ottenimento del risultato ottimale (e tornando anche sui propri passi se la direzione intrapresa non fosse ritenuta soddisfacente).

Al tempo stesso Luminar Neo è in grado di ridurre il rumore sulle foto, meglio definire le foto mosse, ottimizzare l’HDR, effettuare un upscale per il ritaglio di dettagli ed il successivo ingrandimento, fino addirittura a rimuovere lo sfondo per sostituirlo con una nuova ambientazione

GenErase

Tra le funzionalità di maggior impatto v’è lo strumento GenErase. In questo caso l’utilità è quella di rimuovere dalle immagini dei dettagli che si vorrebbe cancellare e veder sostituiti dallo sfondo naturale dell’immagine.

Per ottenere questo effetto è sufficiente selezionare il dettaglio che si vorrebbe eliminare (senza necessità di precisione sul profilo, anzi, il tool funziona meglio se si circonda il dettaglio comprendendo anche parte dell’area circostante) e quindi lasciare che ci pensi l’IA ad individuare i pattern che contraddistinguono lo sfondo per applicarne l’immagine in sostituzione dei pixel cancellati:

L’auto scompare, insomma, lasciando sulla scena soltanto strisce pedonali e altri dettagli che si intendono conservare. Nessuna foto diventerà più impossibile: se un dettaglio ne rovina lo scatto, sarà sufficiente agire in post-produzione e senza dover giocoforza faticosamente scontornare, sfumare e quant’altro. Quel che si faceva a mano con esperienza e competenza, lo si può ora fare in pochi istanti lasciando il lavoro sporco all’IA.

Aggiungere una luce magica? Moltiplicare la nitidezza? Unire più immagini per ottenerne una di maggiori dimensioni? Basta lasciar fare a Luminar Neo le cui potenzialità vanno ben oltre l’editing tradizionale: il sistema riconosce gli elementi dello scatto, sa come agire per migliorare la resa e si mette al servizio dei desiderata dell’utente per recuperare dettagli perduti, esaltare i dettagli ricercati e dare ad ogni scatto la dignità che andava cercando.

Prezzi

Luminar Neo è un vero e proprio aiutante in grado di dare una grossa mano in ambito editing. Può aiutare l’utente esperto a velocizzare le pratiche, così come può aiutare il newbie ad ottenere risultati entusiasmanti fin dai primi minuti. Se bisogna agire su un solo album sarà sufficiente l’abbonamento mensile da 1 mese (9,95 Euro); se si intende operare a più riprese si può scegliere l’abbonamento biennale scontato dell’81%, con prezzo che crolla da 426 a 78 Euro per chi acquisterà Luminar Neo entro la fine dell’offerta; un anno di abbonamento ha prezzo pari a 49 Euro rispetto ai 306 tradizionali. Inoltre è possibile ottenere un acquisto “a vita” che, al prezzo di 99€, consente di avere Luminar Neo a propria disposizione per sempre, ma con una sola licenza attivabile (pertanto su un solo dispositivo).

Al pacchetto base, già estremamente completo e variegato, è possibile aggiungere ulteriori sfondi, preset, LUT e altri addendum. I preset sono particolarmente interessanti poiché rappresentano settaggi predeterminati, sviluppati da fotografi professionisti, che consentono di applicare un certo “mood” allo scatto in modo predefinito. Applicare un preset è come applicare una sensazione, trasformando così ogni singolo pixel per portarlo a comunicare in modo coerente una certa atmosfera.

Luminar Neo fa la differenza fin dal primo utilizzo: nessuno scatto sarà più banale, poiché è sufficiente l’idea per poter raggiungere il risultato. L’attimo essenziale passa così dall’essere quello dello scatto a quello del salvataggio: allo scatto resta il compito di cogliere l’attimo fuggente, a Luminar Neo la responsabilità di renderlo comunicativo ed impeccabile. Che sia per un album fotografico, una galleria sui social, la vetrina di un e-commerce o la rielaborazione di un archivio, l’Intelligenza Artificiale diventa compendio per un lavoro di editing avanzato ed originale.

In collaborazione con Skylum