LXQt 2.1 ora ufficiale con sessione sperimentale Wayland

Il team di sviluppo dell’ambiente desktop LXQt scritto in Qt ha annunciato il rilascio e la disponibilità generale di LXQt 2.1. Si tratta di un importante aggiornamento che apporta nuove interessanti funzionalità, tra cui una sessione Wayland sperimentale tramite l’implementazione di un nuovo componente chiamato lxqt-wayland-session. Wayland supporta sette compositori, tra cui Labwc, KWin, Wayfire, Hyprland, Sway, River e Niri. Gli utenti possono selezionare la sessione Wayland (“LXQt (Wayland)”) dal gestore di accesso SDDM. In alternativa, possono effettuare la stessa operazione in LXQt Session Settings, poi Wayland Settings e, infine, Wayland compositor. Nel pannello LXQt sono disponibili due backend, uno per kwin_wayland e l’altro per uso generale.

LXQt 2.1: tutte le funzionalità include nell’aggiornamento

LXQt 2.1 aggiorna anche il gestore di file e desktop PCManFM-Qt per supportare desktop separati su più schermi in Wayland. Tale update abilita anche la traslucenza in Wayland per l’uso di app di sfondi esterne, per consentire l’uso di percorsi relativi per le icone delle cartelle personalizzate e disabilitare le miniature sui filesystem remoti. Anche il Configuration Center di LXQt è stato aggiornato per la nuova sessione Wayland. A ciò si aggiunge il supporto per tooltip più informativi, una nuova casella di controllo Colori tooltip e una nuova opzione per modificare le dimensioni delle icone della barra degli strumenti aggiunte alla LXQt Appearance Configuration. L’emulatore di terminale QTerminal ha ricevuto un suggerimento sul collegamento a discesa in Wayland e testi più intuitivi per le voci di menu. Vi è poi una correzione per un problema che causava conflitti se le impostazioni fossero state modificate mentre altre istanze di QTerminal erano in esecuzione.

LXQt 2.1 aggiorna il pannello LXQt per consentire il filtraggio nel menu Fancy tramite il nome di esecuzione e invertire l’ordine degli elementi nella tray. Inoltre, aggiunge il supporto allo scorrimento orizzontale con la rotella usando comandi personalizzati, la possibilità di chiudere il menu principale e il menu Fancy con il tasto “Meta“. Infine, include un miglior supporto ALSA nel plugin del volume. Per maggiori dettagli sulle modifiche incluse in LXQt 2.1, è possibile consultare il changelog completo. Questa versione sarà presto disponibile anche per l’installazione dai repository software stabili delle varie distribuzioni GNU/Linux.