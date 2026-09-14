Il Mac fa un suono e non sai da dove arriva? Un'app identifica il processo responsabile

What Just Pinged Me registra brevi eventi audio su macOS e prova a risalire alla loro origine, correlando processi, notifiche, schede web e risorse sonore delle applicazioni.
Michele Nasi
Pubblicato il 14 set 2026
Il Mac fa un suono e non sai da dove arriva? Un'app identifica il processo responsabile
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Un suono di un quarto di secondo, nessuna finestra che compare, nessun badge evidente e, quando si prova a capire quale applicazione abbia appena richiamato l’attenzione, la traccia è già sparita. Su macOS può succedere spesso: notifiche, browser, processi in background, script e componenti ausiliari delle applicazioni possono tutti produrre audio. What Just Pinged Me? (download) nasce precisamente per rispondere a una domanda banale solo in apparenza: “che cosa ha appena emesso quel suono sul Mac?”.

L’applicazione è arrivata sul Mac App Store ad agosto 2026 e, nel giro di pochi aggiornamenti, si è trasformata da semplice registro dei suoni in una sorta di strumento investigativo per l’audio di macOS. È gratuita e può essere installata anche direttamente tramite un’immagine DMG firmata.

La caratteristica interessante non è tanto l’individuazione dell’audio, quanto il tentativo di attribuirlo alla sorgente corretta.

Perché capire da dove arriva un suono su macOS non è così banale

macOS gestisce l’audio attraverso più livelli e un processo che produce un suono non coincide necessariamente con l’applicazione che l’utente considera responsabile dell’evento.

Un programma può affidarsi a un helper separato; una notifica può transitare attraverso componenti di sistema; una pagina web può riprodurre audio all’interno di Safari o di un browser Chromium. Osservare soltanto il nome del processo che in quel preciso istante usa l’audio può portare alla conclusione sbagliata.

What Just Pinged Me? prova quindi a correlare diversi indizi. Nella sua interfaccia, che vive nella barra dei menu e non occupa spazio nel Dock, conserva gli eventi recenti e mostra quale applicazione, pagina web o processo possa aver prodotto ciascun suono. Se la sorgente è una pagina, l’obiettivo non è fermarsi a Safari o Chrome: l’app tenta di arrivare al titolo e all’indirizzo della scheda che ha realmente generato l’audio.

What Pinged Me macOS audio

L’app registra pochi secondi di audio e consente di riascoltarli

Ogni evento può essere riascoltato: l’app conserva brevi registrazioni attorno al momento in cui rileva il suono, evitando di costringere l’utente a ricostruirlo a memoria. Un rumore molto breve può essere difficile da distinguere; poterlo ascoltare di nuovo cambia le cose quando si cercano notifiche ricorrenti o comportamenti anomali.

What Just Pinged Me? conserva gli eventi recenti in memoria ma essi sono automaticamente rimossi alla chiusura dell’applicazione. I piccoli spezzoni audio, invece, finiscono nella cartella cache del container sandbox dell’app e possono essere eliminati attraverso il comando Clear. L’app si limita inoltre ad acquisire soltanto l’audio di sistema, non il microfono.

Dal punto di vista tecnico, macOS mette oggi a disposizione API adatte a operazioni del genere attraverso ScreenCaptureKit.

Come fa a capire quale app ha prodotto il suono

La parte più interessante arriva dopo la cattura. What Just Pinged Me? prova infatti a correlare il breve frammento audio con i processi attivi, le notifiche ricevute nello stesso intervallo e i file sonori presenti nelle applicazioni installate.

Nelle versioni più recenti il programma cerca anche corrispondenze con gli avvisi di sistema e con le risorse audio incluse nei bundle delle app, così da non fermarsi al semplice nome del processo che in quel momento stava usando l’audio.

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