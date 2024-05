Malware e macOS: quali sono i più diffusi e pericolosi del 2024

Che i Mac siano esenti da malware e altri attacchi simili è una credenza ormai caduta da tempo. Nonostante il duro lavoro di Apple, infatti, anche macOS è divenuto “terra di conquista” per cybercriminali e hacker di ogni tipo.

Il 2024 conferma il trend degli scorsi anni, con l’ecosistema Apple sempre più nel mirino dei malintenzionati. Ma quali sono le minacce più diffuse in questi ultimi mesi?

A fare chiarezza a riguardo è stato Patrick Wardle, fondatore di Objective-See, secondo cui i malware su macOS sono aumentati del 100% durante il 2023. Dati ancora più inquietanti arrivano dal ricercatore di sicurezza di Sentinel One Phil Stokes. L’esperto, infatti, ha di recente reso pubblica una ricerca per quanto riguarda gli agenti malevoli più diffusi sui Mac.

What everyone needs on a Friday is…not a new malware discovery 🙉 😂 …but this year’s top 🔟 most prevalent #macOS #malware so far! 🙌

Based on submissions to VT, this is what I’m seeing from Jan – May 2024. pic.twitter.com/NpTqrXTIYE

— Phil Stokes ⫍🐠⫎ (@philofishal) May 10, 2024