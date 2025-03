Mantieni alta la tua produttività con questa piattaforma AI

Organizzare la propria routine lavorativa non è sempre così semplice come si potrebbe pensare. Questo vale soprattutto all’inizio, ad esempio se si è da poco diventati freelance dopo molti anni passati a lavorare come dipendenti.

Se anche tu ti ritrovi in una situazione di questo tipo, puoi rivolgerti ad una piattaforma come quella di Notion, che integra al suo interno un avanzato tool AI progettato appositamente per migliorare l’efficacia della routine lavorativa di tutti i giorni, indipendentemente dal lavoro che svolgi. Nello specifico, Notion AI può aiutarti a creare liste di cose da fare personalizzate e mantenere sempre alta la produttività.

Mantenere alta la produttività con il tool Notion AI

Ipotizziamo di essere un copywriter freelance specializzato nella realizzazione di landing page e newsletter. L’utilizzo di Notion AI può essere d’aiuto ad esempio per aumentare la produttività velocizzando il processo di scrittura, senza per questo perdere di vista la qualità del prodotto finale.

Ecco come funziona nella pratica:

Apri la piattaforma Notion e crea una pagina per una nuova newsletter.

Utilizza ora Notion AI per la realizzazione di una scaletta di contenuti, sulla base di una semplice descrizione dell’argomento che si vuole trattare.

Chiedi poi al tool basato sull’intelligenza artificiale di scrivere una prima bozza, che andrai poi a rielaborare in un secondo momento.

Sempre sfruttando l’AI di Notion puoi anche creare un riepilogo conclusivo con una call action o con i principali punti trattati.

Grazie dunque a Notion AI puoi velocizzare la tua attività lavorativa, aumentando in maniera esponenziale la produttività.