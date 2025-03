Mappe di Apple, bug in corso: mostra segnaposti in luoghi assurdi

Un bug decisamente bizzarro sta colpendo Apple Maps, e non riguarda la navigazione o la ricerca di destinazioni. Stavolta il problema riguarda dei segnaposti blu che compaiono in modo completamente casuale sulla mappa, senza alcun contesto logico. A notarlo sono stati diversi utenti statunitensi su Reddit, che hanno iniziato a vedere i pin dei nastri trasportatori bagagli di alcuni aeroporti, anche quando non c’è alcun aeroporto nei paraggi.

I segnaposti sbucano ovunque, anche se non ci sei mai stato

Il fenomeno si presenta su iPhone, iPad e Mac. Per vederlo, basta cercare una città qualsiasi – ad esempio Chicago – e fare zoom indietro fino a visualizzare solo i confini degli stati americani. Ed ecco che appaiono dei segnaposti azzurri sparsi qua e là: cliccandoci sopra, si legge “Baggage Carousel“, con tanto di indirizzo e opzioni per ottenere indicazioni. Il problema è che quei punti non dovrebbero vedersi a quel livello di zoom e, soprattutto, non sono nemmeno legati a viaggi recenti.

“Non sono mai stato lì”, racconta un utente texano, “eppure mi segnala ritiro bagagli a Dallas, Houston… e ora anche a Minneapolis!”. C’è chi ha pensato a un bug legato alla cronologia dei viaggi passati, ma a quanto pare non c’è nessuna correlazione. La cosa ancora più strana? Uno di questi segnaposti è apparso anche in Europa, precisamente a Madrid.

Nessun impatto reale, ma è fastidioso

Il bug è chiaramente innocuo: non impedisce di usare l’app, non causa crash o rallentamenti, ma per molti utenti risulta fastidioso vedere comparire questi pin casuali mentre si cerca un luogo o si esplora la mappa. “Come si disattivano?”, ha chiesto qualcuno su Reddit. La risposta, al momento, è: non si può.

Per fortuna, pare che Apple si sia già mossa dietro le quinte. L’ultima segnalazione su Reddit risale a poche ore fa e diversi utenti confermano che i segnaposti stanno lentamente sparendo. Nulla di grave, quindi, ma sicuramente un’anomalia curiosa per un’app come Mappe che, in genere, punta tutto sulla precisione e sulla pulizia visiva.