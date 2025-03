Mare Fuori 5: anticipazioni e data di uscita dei primi episodi

Mare Fuori 5 è una delle serie più attese di questo mese di marzo: i primi episodi della nuova stagione della serie sono disponibili da oggi, 12 marzo, su Rai Play e arriveranno poi il prossimo 19 marzo su Rai 2. Sulla piattaforma di streaming sono disponibili, in particolare, i primi 6 episodi della quinta stagione che sarà composta da un totale di 12 episodi (gli altri arriveranno a partire dalla prossima settimana).

Per vedere Mare Fuori 5 in streaming è sufficiente collegarsi a Rai Play e selezionare gli episodi della nuova stagione. Per chi si trova fuori Itaila potrebbe essere necessario un passaggio aggiuntivo. Per lo streaming di Mare Fuori 5 dall’estero, infatti, bisogna ricorrere a una VPN e selezionare un server italiano prima di collegarsi a Rai Play.

La VPN giusta da attivare è PrivateVPN, ora disponibile in offerta al prezzo scontato di 2,08 euro al mese andando a scegliere il piano di 36 mesi con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia Soddisfatti o Rimborsati. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di PrivateVPN.

Mare Fuori 5: le anticipazioni

La quinta stagione di Mare Fuori riprenderà quanto accaduto nelle stagioni precedenti, che possono essere recuperate facilmente tramite Rai Play. Gli episodi della nuova stagione si concentreranno, in particolare, sulla vendetta di Rosa Ricci per la morte di suo padre oltre che su una serie di nuovi personaggi (Samuele, Simone, Federico, Marta e Sonia) che andranno a creare nuove trame parallele che ci accompagneranno per tutta la quinta stagione. Sarà sviluppata anche la vicenda di Silvia, accusata ingiustamente di omicidio. Prima dell’uscita degli episodi, in ogni caso, la produzione ha voluto limitare le informazioni sulla nuova stagione, soprattutto per evitare spoiler.

L’attesa, però, è terminata. Mare Fuori 5, infatti, è disponibile in streaming su Rai Play con i primi 6 episodi che possono essere visti anche dall’estero, grazie a una VPN come PrivateVPN, attivabile da 2,08 euro al mese.

Il trailer di Mare Fuori 5