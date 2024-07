Le ultime ore sono state particolare ricche di novità per quanto riguarda il settore dell’intelligenza artificiale. Dopo inedite funzioni annunciate da Adobe per i suoi Illustrator e Photoshop, è stato il turno di Meta, che ha rilasciato il suo modello open-source Llama 3.1.

Il nuovo LLM – disponibile in tre dimensioni (8 miliardi, 70 miliardi e 405 miliardi di parametri) – offre performance di assoluto livello e in grado di superare anche modelli closed-source in alcuni benchmark, come GPT-40 di OpenAI e Claude 3.5 Sonnet.

I modelli AI open-source sono il futuro, secondo Mark Zuckerberg

Ma non è solo una questione di prestazioni. Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Meta, ha colto l’occasione per condividere quella che è la sua visione sul mondo AI. L’informatico e imprenditore statunitense ritiene infatti che il modello Llama abbia tutto il potenziale per diventare il “Linux dell’AI”. Grazie alla sua natura open-source, Linux è diventato lo standard del settore per il cloud computing e i sistemi operativi mobili, e Zuckeberg immagina che l’AI open-source possa raggiungere risultati simili.

Più in generale, si respira ottimismo negli uffici di Menlo Park, con Zuckerberg non ha alcun dubbio sul fatto che i futuri modelli di Llama guideranno il settore AI in termini di innovazione.

Ma quali sono i vantaggi che un’intelligenza artificiale open-source può offrire agli sviluppatori e alle aziende?

Le aziende hanno esigenze diverse e queste possono essere soddisfatte al meglio con modelli di dimensioni diverse addestrati o perfezionati con dati specifici forniti dalle stesse aziende. Con Llama, spiega Zuckerberg, questo è possibile garantendo il massimo della sicurezza e della privacy.

Molte organizzazioni non vogliono dipendere da modelli che non possono gestire e controllare da sole. Questo problema non sussiste con i modelli open-source, come appunto Llama.

Per quanto riguarda la protezione dei dati, Zuckerberg scrive che “è ampiamente accettato che il software open-source tende a essere più sicuro perché è sviluppato in modo più trasparente“.

Llama è un modello più efficiente e conveniente da eseguire rispetto a GPT-4o, ad esempio.

Uno standard a lungo termine: “molte persone vedono l’open-source sta avanzando ad un ritmo più veloce rispetto ai modelli chiusi e vogliono costruire i loro sistemi sull’architettura che darà loro il massimo vantaggio a lungo termine“, conclude Zuckerberg.

Del lungo e dettagliato post di Zuckerberg, che può essere letto qui, è interessante anche il paragrafo dedicato ai vantaggi per la stessa Meta. In sintesi, invece che affidarsi ad aziende che propongono sistemi chiusi e regolati dalle loro politiche, con il LLM open-source Meta può innovare senza alcun tipo di restrizione.