Masterchef Italia 14: dove vedere la puntata 11 in streaming, anche all'estero

Il gran finale di Masterchef Italia 14 si avvicina e si comincia con la semifinale che andrà in onda giovedì 20 febbraio con i cinque concorrenti rimasti: Anna, Franco, Jack, Mary e Simone. Potrai vedere la puntata in diretta esclusiva streaming su NOW a partire dalle ore 21.15 e anche all’estero sfruttando NordVPN.

Guarda la semifinale di Masterchef Italia 14 in streaming

Un momento decisivo per i cinque aspiranti cuochi rimasti che saranno giudicati come sempre dal trio composto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, senza contare gli ospiti e le durissime prove a cui saranno sottoposti e che scopriremo nella puntata.

Per vedere questa e le altre puntate di Masterchef Italia in streaming oppure on-demand ti basta attivare il pass Entertainment di NOW disponibile a partire da 6,99 euro al mese: potrai vedere tutti gli show e le serie TV di Sky, come M – Il Figlio del Secolo, Hanno Ucciso l’Uomo Ragno e molto altro ancora.

Se ti trovi all’estero, invece, dovrai collegarti tramite NordVPN in questo modo:

Attivare un abbonamento NordVPN con lo sconto Scaricare NordVPN sul dispositivo in cui vuoi vedere Masterchef Italia Aprire NordVPN e collegarti a un server italiano Aprire NOW e avviare lo streaming come se fossi in Italia