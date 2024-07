MediaTek: il chip Dimensity 8400 potrebbe stravolgere il mercato

MediaTek è tra i principali fornitori di processori per smartphone e tablet, e il suo attuale chipset di punta, il Dimensity 9300, ha riscosso enorme successo. Di recente è stata lanciata anche una versione Plus, che porta con sé un miglior supporto per l’intelligenza artificiale, a testimonianza di quanto l’azienda taiwanese sia perfettamente a suo agio anche con le ultime tendenze tech.

MediaTek Dimensity 8400 più potente dello Snapdragon 8 Gen 3?

Il prossimo chipset top di gamma di MediaTek dovrebbe essere il Dimensity 9400, ma nel frattempo la società sta lavorando anche ad un processore di di fascia più “bassa”. Il Dimensity 8400, questo dovrebbe essere il nome del componente, pur non essendo stato ancora svelato, è stato già messo alla prova in un benchmark AnTuTu. Secondo il leaker Digital Chat Station (via Weibo), il punteggio chipset è compreso tra 1,7 milioni di 1,8 milioni, superando – anche se di poco – il processore di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 3 (circa 1,7 milioni di punti).

Il lancio di un processore con queste caratteristiche potrebbe tradursi in un vantaggio sia per i produttori che per i consumatori. I primi pagherebbero meno per un chip comunque molto performante, i secondi invece potrebbero acquistare uno smartphone con ottime prestazioni spendendo però una cifra più contenuta. Insomma, la fascia media degli smartphone Android nei prossimi mesi dovrebbe diventare ancora più interessante.

Il condizionale comunque resta obbligatorio, in attesa di conferme ufficiali o di nuovi test che corroborerebbero i risultati condivisi dal leaker in queste ore.

Ancora Digital Chat Station, ad aprile, ha svelato che Redmi (costola di Xiaomi) starebbe lavorando a nuovi smartphone con processori Dimensity 9300+, Dimensity 8400, Snapdragon 8 Gen 3 e il non ancora annunciato Snapdragon 8 Gen 4. Alcuni di questi sarebbero dei top di gamma, con cornici in metallo, display 2K, batterie di grandi dimensioni e ricarica rapida da ben 100W.