Memecoin: Meme Moguls è il prossimo Pepe?

Pepe (PEPE) ha recentemente vissuto un significativo rialzo, dopo un lungo periodo di ribasso. Questa nuova scintilla ha portato molti trader a diversificare con la criptovaluta. Tuttavia, mentre l’attuale performance è rialzista, un’altra cripto sta diventando un punto focale di interesse, ovvero Meme Moguls (MGLS). Oggi, esamineremo entrambi i progetti per vedere quale può una potenzialità di crescita nei prossimi mesi.

Pepe (PEPE) Registra un Incremento del 26,3%

Pepe (PEPE) stava inizialmente diminuendo di valore da quando aveva raggiunto il suo massimo storico. Il fattore iniziale di questa tendenza era la correzione generale dei prezzi del mercato delle cripto all’epoca. Recentemente, il movimento del prezzo di Pepe ha mostrato un trend al rialzo, con un aumento del 26,3% negli ultimi 30 giorni.

Questa performance rialzista di Pepe è stata mantenuta anche nella scorsa settimana, con la cripto che è salita di valore da $0,00000132 a un valore massimo di $0,00000170. L’analista cripto Michaël van de Poppe è ottimista sul futuro e prevede che la cripto possa presto vedere un rialzo nel suo valore.

All’inizio di dicembre, Binance ha anche annunciato che gli utenti potevano utilizzare PEPE come garanzia sulla piattaforma Binance Loans e inizialmente ha offerto 10M PEPE per un periodo limitato quando si prendeva in prestito qualsiasi token contro di esso. Secondo la previsione del prezzo di Pepe, potrebbe raggiungere $0,000003 entro la fine del 2024.

Meme Moguls (MGLS) per Guidare il Mercato delle Memecoin

Meme Moguls (MGLS) è una piattaforma in arrivo che aiuterà gli utenti a imparare come investire e costruire ricchezza. La caratteristica principale dell’ecosistema è l’investimento simulato, che permette alle persone di competere con gli amici in giochi di trading sul mercato azionario virtuale, dove possono anche imparare strategie di investimento, scoprire nuovi investimenti e guadagnare premi in contanti e ricompense meme.

I membri della community e gli amici possono organizzare tornei e competere nel gioco. Questi tornei possono risultare in montepremi creati attraverso l’acquisto di partecipazione ai tornei. Gli utenti possono anche aumentare il loro rango nel gioco e raggiungere lo status di Moguls. Quindi, possono monetizzare la loro esperienza di trading per ottenere un potenziale reddito passivo.

MOGULS!! 🔥 Are you ready to change the landscape? 🧑‍🌾 With one of the biggest airdrops of 2024 👀 Get ready!! $MGLS Farming. Coming soon… pic.twitter.com/9UPUeV5klt — Meme Moguls (@meme_moguls) December 8, 2023

Gli utenti possono anche completare missioni e sfide di trading per guadagnare preziosi asset meme e ricompense. Chiunque può anche acquistare e vendere rari personaggi NFT che possono migliorare la loro capacità di trading e migliorare le loro condizioni di trading. Più un NFT è raro, migliori sono le condizioni che ottiene, come la leva finanziaria e gli spread.

Per la durata della Fase 2 della prevendita, ci sarà anche un montepremi con ben $20.000 in token MGLS in palio. I partecipanti devono solo entrare in Zealy, fare invii quotidiani e tenere traccia dei loro invii controllando regolarmente gli aggiornamenti. Poi, tutto ciò che devono fare è fare tweet originali, retweet e commentare, e usare l’hashtag #MemeMogulsGiveaway nei loro tweet.

Scopri di più su Meme Moguls