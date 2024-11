Mesa 24.3: prestazioni migliorate su vecchie GPU AMD Navi 10

Il nuovo stack grafico Mesa 24.3 porterà un significativo miglioramento delle prestazioni per il driver Vulkan “RADV” sulle GPU RDNA1 “GFX10” di generazione precedente. Timur Kristóf, membro del team grafico Linux di Valve, ha attivato per impostazione predefinita il supporto al “culling” della Next-Gen Geometry (“NGG”) per l’hardware grafico RDNA 1. Come spiegato da Kristóf ha nella richiesta di merge dedicata: “Questo è un regalo anticipato per il Black Friday per gli utenti di Navi 10. Non ci eravamo mai presi il tempo per testarlo davvero, ma funziona bene. Da notare che, anche quando il culling NGG era stato implementato inizialmente, non abbiamo trovato nessun gioco che mostrasse peggioramenti su Navi 10. Semplicemente, non lo abbiamo attivato perché non dava lo stesso grande incremento di prestazioni che aveva su Navi 21. Inoltre, non ci eravamo mai presi il tempo di riprendere in mano la questione. Meglio tardi che mai!”.

Mesa 24.3: con GPU RDNA 1 giochi e app più veloci

Alcuni dei miglioramenti delle prestazioni sono davvero notevoli. Utilizzando una GPU RDNA 1, il gioco Baldur’s Gate 3 diventa circa il 10% più veloce. Lo stesso vale per il gioco The Witcher 3, che diventa circa il 4% più veloce. Inoltre, alcune applicazioni di test e stress mostrano miglioramenti tra il 57% e il 107%. Dalle scorse ore questo codice è presente in Mesa 24.3-devel. Il codice attualmente disponibile lascia il culling NGG disattivato di default per Navi 14. Tuttavia, è possibile forzare l’attivazione del culling NGG nelle versioni di Mesa esistenti utilizzando la variabile d’ambiente “RADV_PERFTEST=nggc“. La versione stabile di Mesa 24.3 dovrebbe essere rilasciata entro la fine di questo trimestre. Mesa 24.3-rc1 doveva uscire la settimana scorsa e il codice doveva essere separato in un nuovo ramo. Tuttavia, ci sono stati ritardi, e probabilmente, questo ciclo incontrerà i soliti problemi di gestione del rilascio. Per saperne di più bisognerà attendere i prossimi mesi.