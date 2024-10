Messaggi effimeri su WhatsApp: come impostarli in pochi secondi

Molti utenti non hanno ancora usato una delle funzioni più innovative e utili che WhatsApp ha lanciato negli ultimi 10 anni. I messaggi effimeri rappresentano una soluzione che permette di avere un livello di privacy maggiore. Grazie alle varie tempistiche di cancellazione che si possono scegliere, gli utenti avranno modo di veder sparire i messaggi da soli. L’auto-eliminazione avverrà dopo 24 ore o magari dopo 7 giorni o 90 giorni dal loro invio effettivo.

Una volta impostato l’intervallo di tempo desiderato, questo andrà ad applicarsi solo ai messaggi che verranno inviati da quel momento, non influendo su quelli già presenti in chat.

WhatsApp offre i messaggi effimeri su iOS, ecco come attivarli

Gli utenti che usano iOS, possono attivare i messaggi effimeri di WhatsApp in maniera molto semplice e ovviamente sia per le nuove chat intere che per le singole conversazioni. Il tutto può esser impostato anche come predefinito, evitando dunque di andare a farlo volta per volta.

Gli utenti che hanno WhatsApp per iOS devono solo andare su Impostazioni > Privacy > Timer predefinito messaggi. Qui gli utenti avranno modo di scegliere per quanto tempo i messaggi resteranno visibili: 24 ore, 7 giorni, o 90 giorni, durata che una volta selezionata si applicherà a tutte le nuove chat. Per attivare invece i messaggi effimeri per una chat in particolare, bisogna solo aprire la conversazione, toccare il nome del contatto e infine selezionare Messaggi effimeri. Toccando Continua, si potrà scegliere la durata , confermando poi con Applica. Da quel momento in poi i messaggi successivi si auto-elimineranno da soli.

I messaggi effimeri di WhatsApp ci sono anche per Android, ecco come attivarli

Anche attivare il tutto Android è semplicissimo, peraltro procedendo in maniera analoga. Per impostare la funzione in tutte le nuove chat, toccherà aprire WhatsApp e seguire la solita trafila: Impostazioni > Privacy > Timer predefinito messaggi. Scelta poi la durata tra le tre disponibili, il gioco sarà fatto. Chi invece vuole attivare i messaggi effimeri solo in una chat specifica, anche in questo caso dove aprire quella conversazione e poi selezionare Messaggi effimeri. Tutto andrà confermato con il testo Continua, scegliendo poi Fine.