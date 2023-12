Messenger e Instagram: Meta mette fine alle chat cross-app

L’esperimento – se così poteva essere definito – è evidentemente fallito. Meta ha deciso di mettere fine alla possibilità di utilizzare Facebook Messenger per comunicare con i contatti Instagram e viceversa. La chat “cross-app”, si apprende dal documento di supporto, non sarà più disponibile a partire da metà dicembre 2023. Proprio nei giorni in cui dovrebbe debuttare Threads in UE.

Facebook Messenger e Instagram: si torna al passato, le chat si separano

Nel 2020 Meta annunciò che avrebbe collegato le chat di Facebook Messenger e Instagram per garantire agli utenti “la migliore esperienza di messaggistica, indipendentemente dall’app in uso“.

Sono passati tre anni da quella fusione ed è già arrivato il momento di tornare indietro. Come anticipato poco sopra, il gigante tech statunitense ha aggiornato il documento di supporto (via 9to5Google) per informare gli utenti dell’imminente inversione di rotta. Tra pochi giorni (metà dicembre 2023, si legge) la funzionalità appena descritta verrà definitivamente disattivata.

Ecco, nel dettaglio, cosa cambierà:

Non sarà più possibile avviare nuove conversazioni o chiamate tra account Instagram e Facebook.

Tutte le chat le chat “cross-app” esistenti diventeranno di sola lettura . Questo significa che in tali chat non sarà più possibile inviare nuovi messaggi.

Tutte le conversazioni esistenti con gli account Facebook non verranno spostate nella casella di posta di Facebook e/o Messenger.

Pur non essendo stata fornita una motivazione ufficiale, è possibile che tale “novità” sia correlata al Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea che – tra le altre cose – obbliga le aziende a rispettare determinare linee guida per le app che prevedono l’interoperabilità tra piattaforme. È probabile dunque che Meta stia lavorando ad una soluzione che rispetti al 100% la normativa.

C’è però anche un altro modo di vedere la cosa: Facebook Messenger ha perso il suo appeal e per questo potrebbe essere stata ridimensionata.