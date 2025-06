Meta AI ora può creare video come Google Veo e OpenAI Sora

Una nuova frontiera della creatività digitale è stata inaugurata da Meta, che ha introdotto una funzione di editing video AI su tutte le sue piattaforme principali. Questa innovazione consente a chiunque, indipendentemente dalle competenze tecniche, di modificare video brevi con un semplice clic. Disponibile sulle app Meta AI, sul sito web Meta.AI e tramite Edits di Instagram, la funzione permette di trasformare filmati di massimo 10 secondi utilizzando oltre 50 prompt preimpostati. L’accesso è gratuito, garantendo una democratizzazione dell’editing video avanzato.

Un’esperienza intuitiva per tutti

Gli utenti possono caricare un video su una delle piattaforme supportate, selezionare un prompt e lasciare che l’intelligenza artificiale elabori il contenuto. Le opzioni includono la trasformazione di video in stili come graphic novel, la modifica dell’illuminazione per creare atmosfere specifiche o l’aggiunta di effetti ispirati ai videogiochi. Grazie a un’interfaccia user-friendly, anche chi non ha mai avuto esperienza nell’editing video può ottenere risultati di qualità professionale.

Una volta completata l’elaborazione, i video possono essere condivisi direttamente su Facebook, Instagram o nel feed Discover di Meta.AI, integrando così l’intero processo creativo nell’ecosistema social.

Il ruolo di Meta Movie Gen

Questa funzionalità si basa sulla tecnologia avanzata di Movie Gen, un modello sviluppato da Meta per integrare strumenti di generazione e modifica video nell’intero ecosistema. Si tratta di un passo significativo verso l’utilizzo di intelligenza artificiale video per offrire contenuti personalizzati tramite semplici istruzioni testuali. Entro la fine dell’anno, Meta prevede di ampliare le capacità della piattaforma, permettendo agli utenti di utilizzare prompt testuali personalizzati per risultati ancora più precisi e creativi.

Il lancio di questa funzionalità rappresenta il culmine di anni di ricerca e sviluppo nel campo dell’intelligenza artificiale. Meta ha già introdotto modelli come Make-A-Scene e Llama Image, migliorando la qualità della generazione di contenuti visivi. Con Movie Gen, l’azienda ha integrato diverse tecnologie per offrire un’esperienza utente avanzata e intuitiva.

Questa iniziativa non è solo un’innovazione tecnologica, ma anche un segnale del futuro della creatività digitale. Meta punta a fornire strumenti sempre più sofisticati per consentire agli utenti di esprimere la propria creatività e connettersi con il mondo in modi nuovi e significativi.