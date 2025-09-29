Meta: arrivano nuove regole per proteggere i minori

In un contesto digitale in continua evoluzione, la tutela dei più giovani rappresenta una priorità imprescindibile per le principali piattaforme tecnologiche. È proprio in quest’ottica che Meta ha deciso di rafforzare in modo significativo le proprie misure di sicurezza, intervenendo direttamente sulle interazioni tra i suoi chatbot e gli utenti minorenni.

L’attenzione mediatica è esplosa in seguito alle rivelazioni di Business Insider e all’approfondita indagine condotta da Reuters, che hanno evidenziato come i sistemi di sicurezza preesistenti potessero presentare delle falle, lasciando spazio a possibili rischi di abusi nei confronti dei più vulnerabili. Proprio per rispondere a queste criticità, l’azienda di Menlo Park ha deciso di introdurre nuove linee guida destinate ai collaboratori che si occupano dell’addestramento dei modelli di Intelligenza Artificiale.

Tra le novità più rilevanti spiccano restrizioni molto più severe, divieti espliciti e una supervisione rafforzata. Le nuove direttive vietano categoricamente qualsiasi contenuto che possa anche solo lontanamente favorire o incoraggiare lo sfruttamento sessuale dei minori. In particolare, viene ora impedito ai chatbot di intrattenere conversazioni di natura romantica con utenti al di sotto dei 18 anni, così come di fornire consigli o suggerimenti relativi a contatti fisici intimi. Una distinzione netta viene inoltre fatta tra le discussioni informative – consentite solo quando hanno un chiaro intento educativo o di supporto – e le conversazioni che rischiano di normalizzare o addirittura fornire istruzioni per comportamenti pericolosi.

Meta limita le interazioni con i chatbot ai minorenni

L’obiettivo dichiarato dell’azienda è quello di garantire che, anche quando si affrontano argomenti delicati, le risposte offerte dagli assistenti virtuali restino sempre all’interno di confini sicuri, senza mai esporre i minori a rischi.

Questo aggiornamento arriva a seguito della controversia scoppiata ad agosto, quando Reuters aveva evidenziato come alcune versioni precedenti delle linee guida sembrassero consentire interazioni a sfondo romantico tra chatbot e adolescenti. Un errore prontamente riconosciuto dall’azienda, che ha definito quella formulazione “erronea e incoerente” rispetto ai propri standard, procedendo immediatamente alla sua rimozione.

L’intervento di Meta pone l’accento sul ruolo fondamentale dei lavoratori esterni coinvolti nell’addestramento dei sistemi AI. Gli esperti del settore, tuttavia, sottolineano che l’introduzione di nuove linee guida rappresenta solo un primo passo: formazione continua, rigorosi controlli di qualità e una supervisione umana costante restano elementi imprescindibili per assicurare una protezione realmente efficace. Senza questi strumenti, nessuna policy, per quanto dettagliata, può dirsi davvero risolutiva.

Nel frattempo, la FTC (Federal Trade Commission) ha ampliato il proprio raggio d’azione, includendo non solo Meta ma anche altri colossi della companion AI come Alphabet, Snap e OpenAI, con l’obiettivo di valutare l’efficacia delle misure di sicurezza adottate e di monitorare i potenziali rischi per i minori. Un segnale chiaro della crescente attenzione delle autorità nei confronti di un settore che, per sua natura, si evolve molto più rapidamente della normativa vigente.