La competizione per i migliori talenti nel campo dell’Intelligenza Artificiale sta raggiungendo livelli senza precedenti. Durante una recente intervista al podcast “Uncapped”, Sam Altman, CEO di OpenAI, ha rivelato come la sua azienda stia affrontando un’aggressiva “guerra dei talenti” contro giganti tecnologici come Meta.

Secondo Altman, l’azienda guidata da Mark Zuckerberg ha tentato di attrarre i migliori ricercatori AI della sua compagnia con offerte stratosferiche, tra cui un bonus 100 milioni di dollari per la firma e compensi annuali ancora più elevati. Tuttavia, nessuno dei principali membri del team ha accettato tali proposte.

Altman ha espresso grande soddisfazione per la lealtà dimostrata dal suo team, affermando: “Sono davvero felice che, almeno finora, nessuno dei nostri migliori collaboratori abbia accettato“. Questa fedeltà riflette la forza della missione aziendale di OpenAI, che punta a un equilibrio tra incentivi economici e obiettivi strategici. “Prima di tutto, missione, poi ricompense economiche e tutto il resto“, ha sottolineato il CEO.

Bonus da 100 milioni e non solo: Meta cerca di “rubare” talenti a OpenAI

La competizione tra i colossi dell’AI si è intensificata al punto da ricordare la corsa all’oro. Aziende come Meta, Google e Microsoft stanno offrendo pacchetti retributivi paragonabili a quelli dell’alta finanza o dello sport professionistico d’élite. Per contrastare queste offerte, OpenAI ha adottato strategie di fidelizzazione innovative, tra cui bonus di permanenza multimilionari e stipendi che possono raggiungere i 10 milioni di dollari annui. Questo approccio, secondo Altman, è progettato per allineare gli incentivi individuali con la visione aziendale.

Un esempio emblematico della lealtà verso OpenAI è quello di Noam Brown, un importante ricercatore AI. Nonostante le lusinghe di altri colossi tecnologici, tra cui inviti a pranzi esclusivi con Sergey Brin di Google e persino partite di poker con lo stesso Altman, Brown ha scelto di rimanere fedele all’azienda. La sua decisione è stata guidata più dalla visione di OpenAI che dalle offerte economiche ricevute.

Parallelamente alla competizione per i talenti, Meta si trova al centro di polemiche legate alla gestione dei dati utilizzati per addestrare i suoi modelli AI. Numerosi utenti hanno espresso preoccupazioni sull’impossibilità di negare l’uso delle proprie informazioni personali per questi scopi, alimentando un dibattito sulla trasparenza e l’etica nell’uso dei dati.

Nonostante queste sfide, la competizione tecnologica continua a spingere l’innovazione. OpenAI sta sviluppando nuove funzionalità, tra cui un sistema di filigrana per le immagini generate da ChatGPT, un passo avanti nella verifica dell’autenticità dei contenuti. Dall’altro lato, Meta ha recentemente lanciato la nuova famiglia di modelli open source Llama 4, che promette capacità multimodali avanzate, consolidando la sua posizione nel settore.