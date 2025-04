Metà dei telefoni Android sono a rischio attacco: come difendersi

Nel panorama tecnologico odierno, la questione della sicurezza su dispositivi Android è diventata sempre più rilevante, specialmente in un contesto in cui la frammentazione del sistema operativo rappresenta una sfida cruciale. Milioni di utenti in tutto il mondo utilizzano dispositivi Android, ma non tutti ricevono gli stessi livelli di protezione a causa della varietà di versioni e produttori. Questo fenomeno ha portato a un aumento dei rischi legati alla sicurezza, lasciando molte persone vulnerabili a minacce informatiche.

Metà dei telefoni sono a rischio

Uno dei principali problemi riguarda gli aggiornamenti di sistema. A differenza di altre piattaforme, Android è caratterizzato da una distribuzione frammentata, dove produttori e operatori mobili gestiscono gli aggiornamenti in modo indipendente. Questo significa che, mentre Google rilascia regolarmente patch di sicurezza, molti dispositivi non le ricevono in tempo o, peggio, non le ricevono affatto.

Questa situazione è aggravata dalla presenza di versioni obsolete del sistema operativo, che spesso rimangono in uso per anni senza ricevere aggiornamenti essenziali per la sicurezza. Da alcune settimane è finito il supporto ufficiale di Google ad Android 12, mentre quello alle versioni precedenti è finito già da tempo. Per stare al sicuro, quindi, è necessario un telefono con almeno Android 13.

Sebbene Android 15 sia stato lanciato nel settembre 2024, solo il 4,5% dei dispositivi ha adottato questa versione entro aprile 2025, secondo i dati di Google. La versione dominante resta Android 14, con una quota del 27,4%, seguita da Android 13 (16,8%) e Android 11 (15,9%). Sorprendentemente, Android 9 è ancora presente sul 5,8% dei dispositivi, nonostante sia ormai privo di supporto ufficiale.

Sommando tutti i telefoni con versioni non più supportate si arriva a circa la metà dei telefoni Android oggi attivi nel mondo. Al momento dispositivi che eseguono versioni vecchie di oltre dieci anni, come Android 4.4 KitKat, sono ancora operativi, rendendo impossibile garantire un’esperienza uniforme e sicura.

Persino Samsung è in ritardo

Uno dei principali responsabili produttori di smartphone Android è Samsung, leader del mercato ormai da anni. Fino al 1° aprile 2025, l’azienda non aveva ancora distribuito ampiamente One UI 7, basata su Android 15. Gli aggiornamenti sono stati inizialmente limitati a pochi modelli premium e di fascia media. Inoltre, il rollout, avviato il 7 aprile, ha subito interruzioni a causa di problemi tecnici, ritardando ulteriormente la diffusione.

Adesso il rollout è ripreso, ma ci vorranno settimane per completare l’aggiornamento di tutti i modelli e, nel frattempo, in estate Google presenterà Android 16.

Perché è fondamentale aggiornare i telefoni

Gli sforzi di Google per migliorare la sicurezza Android includono non solo aggiornamenti regolari del sistema operativo, ma anche nuove funzionalità di protezione integrate direttamente nel Play Store. Questi miglioramenti non solo riducono i rischi per gli utenti, ma rafforzano anche la posizione di Android come piattaforma affidabile per le applicazioni aziendali e personali.

I dispositivi più vecchi, che utilizzano versioni obsolete, sono spesso il bersaglio preferito per gli attacchi informatici, poiché i malintenzionati sanno che queste piattaforme sono meno protette.

Molti produttori continuano a rilasciare dispositivi con versioni datate di Android, spesso per ridurre i costi di sviluppo. Questo crea un ciclo perpetuo di vulnerabilità, dove nuovi dispositivi vengono immessi sul mercato già privi delle ultime patch di sicurezza.

Quando il proprio telefono non è più aggiornabile, quindi, non c’è molto da fare: la cosa migliore è comprare uno smartphone nuovo, dotato dell’ultimo sistema operativo Android disponibile.