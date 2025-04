Samsung Galaxy, ripartono gli aggiornamenti a One UI 7 con Android 15: le nuove date

Sei mesi di ritardo iniziale, un blocco improvviso e ora una nuova tabella di marcia: la saga dell’aggiornamento One UI 7 di Samsung, basato su Android 15, continua con nuovi capitoli e nuove date per gli utenti che attendono pazientemente.

Samsung ha finalmente risolto il problema tecnico che aveva costretto l’azienda a interrompere la distribuzione dell’aggiornamento One UI 7. Secondo quanto riferito da Android Authority, il rollout riprenderà a breve, ma con un calendario completamente rivisto che spingerà le date di rilascio fino alla piena estate.

One UI 7: il nuovo calendario

La nuova roadmap prevede che i Galaxy S24 e i pieghevoli di ultima generazione, come il Galaxy Z Flip 6 e il Z Fold 6, riceveranno l’interfaccia rinnovata ad aprile 2025. Per i dispositivi meno recenti, inclusi S23, S22 e i pieghevoli delle generazioni precedenti, insieme ai tablet della serie Tab S, l’appuntamento è fissato per maggio 2025.

I dispositivi di fascia media della serie Galaxy A, insieme ad alcuni tablet come il Tab S9 FE e il Tab A9+, dovranno attendere fino a giugno 2025. Questa situazione crea un paradosso: alcuni modelli potrebbero ricevere One UI 7 quasi contemporaneamente al lancio di One UI 8, previsto per l’estate 2025 con i nuovi Galaxy Z Flip 7 e Z Fold 7.

Samsung Galaxy che si aggiorneranno ad aprile 2025

Galaxy S24 series (no FE)

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy che si aggiorneranno a maggio 2025

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 series

Galaxy S22 series (no FE)

Galaxy S21 series

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Tab S10 series (no FE)

Galaxy Tab S9 series (no FE)

Galaxy Tab S8 series (no FE)

Samsung Galaxy che si aggiorneranno a giugno 2025

Galaxy A55

Galaxy A35

Galaxy A25

Galaxy A15

Galaxy A54

Galaxy A34

Galaxy A14

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A06

Galaxy A05s

Galaxy XCover7

Galaxy Tab S9 FE (5G)

Galaxy Tab S9 FE+ (5G)

Galaxy Tab A9+ (5G)

Samsung Galaxy che si aggiorneranno a luglio 2025