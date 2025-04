Samsung ha deciso di sospendere il rollout globale dell’aggiornamento One UI 7, basato su Android 15, a causa di un bug firmware critico che ha sollevato serie preoccupazioni tra gli utenti. Questo problema tecnico ha coinvolto i dispositivi di punta come la serie Galaxy S24, Z Fold 6 e Z Flip 6, mettendo in pausa l’aggiornamento già distribuito in alcuni mercati internazionali.

La situazione è stata inizialmente segnalata dal noto informatore Ice Universe, con conferme successive emerse nei forum ufficiali di Samsung in Corea del Sud. Il rollout, iniziato il 7 aprile e successivamente esteso agli Stati Uniti il 10 aprile, è stato ritirato rapidamente dai server OTA per prevenire ulteriori complicazioni.

Sebbene in una fase iniziale il problema sembrasse limitato ai modelli dotati di processore Exynos 2400, ulteriori analisi condotte dall’analista Tarun Vats hanno evidenziato che anche le versioni con chipset Snapdragon risultano affette dal difetto, obbligando Samsung a sospendere l’aggiornamento in tutte le regioni, incluso il mercato cinese dove il lancio era previsto a breve.

One UI 7: problemi su chipset Exynos 2400 e Snapdragon

Questa sospensione sta generando preoccupazioni tra i possessori di dispositivi meno recenti, come la serie Galaxy S23, che temono ulteriori ritardi nella migrazione alla nuova interfaccia. La mancanza di una dichiarazione ufficiale da parte di Samsung sulla natura del problema e sui tempi di risoluzione aggrava ulteriormente l’incertezza tra gli utenti. Nonostante il silenzio, l’azienda sta con tutta probabilità lavorando per individuare e correggere il difetto nel minor tempo possibile.

Il caso mette in luce le sfide complesse che accompagnano il processo di aggiornamento del software su dispositivi così avanzati e diffusi. Per molti utenti che non hanno ancora eseguito l’aggiornamento, aver atteso potrebbe rivelarsi una fortuna, evitando così possibili malfunzionamenti. Tuttavia, la questione solleva interrogativi sulla roadmap degli aggiornamenti di Samsung per il 2025, che potrebbe subire modifiche significative a seguito di questo imprevisto.