Samsung One UI 7 con Android 15 ufficiale: novità e calendario aggiornamenti

La tanto attesa versione stabile di One UI 7, basata su Android 15, è finalmente arrivata, portando con sé una serie di miglioramenti e novità per gli utenti di dispositivi Samsung Galaxy. Il rollout è iniziato dalla Corea del Sud, rispettando le tempistiche annunciate dall’azienda a marzo, e coinvolge inizialmente i modelli di punta come il Galaxy S24. L’aggiornamento verrà poi esteso ad altri dispositivi premium come Z Fold 6, Z Flip 6 e Z Fold Special Edition.

La distribuzione globale seguirà un calendario ben definito, con priorità per coloro che hanno partecipato al programma beta. Dopo la Corea del Sud, il rilascio è previsto negli Stati Uniti il 10 aprile, in Canada l’11 aprile e in Malesia il 14 aprile.

Gli utenti italiani possono aspettarsi l’aggiornamento nei prossimi giorni, in linea con le previsioni annunciate in precedenza: sebbene questo programma sia focalizzato sul mercato sudcoreano, il rilascio globale dovrebbe seguire tempistiche simili, con possibili adattamenti per i mercati internazionali.

One UI 7: quali Samsung saranno aggiornati ad aprile

Samsung ha pianificato il rilascio di One UI 7 ad aprile 2025 per questi dispositivi:

Galaxy S24/S24+/S24 Ultra,

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S10+/S10 Ultra

Galaxy S23/S23+/S23 Ultra

Galaxy S24 FE

One UI 7: quali Samsung saranno aggiornati a maggio

Samsung ha pianificato il rilascio di One UI 7 a maggio 2025 per questi dispositivi:

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S9/S9+/S9 Ultr

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A34

Galaxy A35

Galaxy S22/S22+/S22 Ultra

Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra

Galaxy S21/S21+/S21 Ultra

Galaxy A16

One UI 7: quali Samsung saranno aggiornati a giugno

Samsung ha pianificato il rilascio di One UI 7 a giugno 2025 per questi dispositivi:

Galaxy Tab S9

Galaxy FE/S9 FE+

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A15

Galaxy Galaxy Tab A9/A9+

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 4 Pro

OneUI 7: le novità principali

One UI 7 introduce una serie di funzionalità innovative e miglioramenti che ridefiniscono l’esperienza utente. Tra le principali novità troviamo:

Now Bar e Now Brief : mostrano informazioni essenziali direttamente nella schermata di blocco.

e : mostrano informazioni essenziali direttamente nella schermata di blocco. Writing Assist : migliorato per riscrivere e sintetizzare testi in qualsiasi applicazione.

: migliorato per riscrivere e sintetizzare testi in qualsiasi applicazione. AI Select : offre azioni contestuali intelligenti, come la creazione di GIF da video.

: offre azioni contestuali intelligenti, come la creazione di GIF da video. Drawing Assist : combina prompt testuali e schizzi per creazioni grafiche.

: combina prompt testuali e schizzi per creazioni grafiche. Audio Eraser: consente di eliminare rumori indesiderati nei video.

Inoltre, l’interfaccia è stata completamente ridisegnata con nuove icone, un Pannello Rapido aggiornato e notifiche più personalizzabili. Sono stati apportati miglioramenti anche alle prestazioni delle applicazioni e alla sicurezza.

Come aggiornare il dispositivo

Per aggiornare il proprio dispositivo a One UI 7, è sufficiente accedere alla sezione “Aggiornamento software” nelle impostazioni. Prima di procedere, è consigliabile effettuare un backup dei dati, soprattutto per chi proviene da One UI 6.1 o dalla versione beta. Questo garantirà un’installazione senza problemi e la sicurezza dei dati personali.