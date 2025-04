Meta dice addio al programma fact-checking: stop da lunedì pomeriggio

Il programma di fact-checking, a lungo utilizzato da Meta per controllare i contenuti pubblicati dagli utenti, ha ormai le ore contate.

A confermare la fine imminente del progetto è stato Joel Kaplan, responsabile delle politiche globali della compagnia, che ha comunicato la chiusura sul territorio americano tramite X:

By Monday afternoon, our fact-checking program in the US will be officially over. That means no new fact checks and no fact checkers. We announced in January we’d be winding down the program & removing penalties. In place of fact checks, the first Community Notes will start…

— Joel Kaplan (@joel_kaplan) April 4, 2025